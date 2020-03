"Un singur cuvant: CALIFICARE!" Bogdan Vintila s-a descatusat la conferinta de presa! Ce a spus despre meci si despre transferul lui Balgradean la CFR Cluj

Hermannstadt - FCSB | Toate fazele meciului sunt aici.

FCSB s-a impus in meciul din deplasare cu Hermannstadt in sferturile Cupei Romaniei. Florinel Coman a fost eroul celor de la FCSB, care a inscris in minutul 90 golul victoriei. Sibienii au punctat in minutul 75 prin Debeljuh, iar in minutul 84 Dobrosavlevici si-a trimis mingea in proprie poarta si s-a restabilit egalitatea pe tabela. In minutul 90, Coman a dat lovitura cu o executie excelenta. La conferinta de presa de dupa meci, Bogdan Vintila a vorbit despre meci si despre transferul lui Balgradean la CFR Cluj.

"Intr-un singur cuvant: Calificare, asta ne interesa si pana la urma am obtinut-o, cu munca si sacrificiu. Imi felicit jucatorii pentru aceasta victorie, aveau nevoie de acest moment bun, pentru ca urmeaza o etapa, in 2 zile, in campionat si trebuie sa avem moralul bun. Ii felicit pentru atitunde, pentru faptul ca au crezut in ei, cam atat pentru ca mai mult nu am ce sa zic. Pe alocuri sunt multumit de jocul echipei. Am intalnit o echipa puternica, un joc direct pe poarta, care indiferent de zona, iti duceau mingea spre careu, noi incercam sa avem o posesie prelungita. A fost un joc mai direct al lor. Acestea au fost momentele care nu mi-au placut. Eu credeam in potentialul jucatorilor si ca pot marca. Important era sa marcheaza primul gol, iar al doilea a venit datorita cursului jocului. Nu ma interseaza cu cine vom pica mai departe, vreau sa ne calificam. Vreau ca jucatorii mei sa castige seimifinala, dupa care vom vedea", a spus Bogdan Vintila.

Bogdan Vintila a explicat motivul pentru care a facut doua schimbari la pauza meciului

"Pentru ca incep cu un registru tactic si la pauza il schimb. Adi Petre nici nu poate sa joace 90 de minute. Trebuie integrat usor, usor. Harlem din pacate s-a accidentat. Daca vreti sa ma intrebati de ce schimb, schimb pentru ca trebuie sa mearga un jucator de picior stang in dreapta, sunt niste subtilitati tehnice. Eu sunt foarte fericit ca ne-am calificat si vreau sa ma bucur pentru aceasta victorie impreuna cu jucatorii. In momentul asta sunt linistit si vreau sa ramanem cu picioarele pe pamant, ne asteapta meciuri grele", a mai spus antrenorul ros-albastrilor.



Antrenorul ros-albastrilor a comentat si transferul lui Cristi Balgradean la CFR Cluj

"Trebuia sa anunte, atata tot. Nu e o lovitura pentru noi. Eu nu ii vad decat singura greseala ca trebuia sa anunte. Nu are legatura una cu alta (n.r. faptul ca a aparat in meciurile cu Dinamo si Botosani), dar nu ma asteptam sa semneze cu CFR. Nu mai comentez de subiectul Balgradean, a gresit ca nu a spus si atat", a mai adaugat Vintila.



