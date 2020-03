FCSB - CRAIOVA, 20:30, LIVE www.sport.ro | Surpriza care nu mai e surpriza: Tanase, VARF cu Craiova! Echipa de start a FCSB in derby

SUPER DERBY-ul zilei in Liga 1: FCSB - CRAIOVA! Meciul incepe la 20:30 si e LIVE TEXT pe www.sport.ro!

Vintila conteaza din nou pe Planic, dar are probleme in atac. Stelistii n-au fost convinsi de Adi Petre, astfel ca atacantul adus de la Esbjerg va fi lasat pe banca in startul meciului cu Craiova. Vintila va miza pe Tanase ca varf impins, urmand sa foloseasca acelasi sistem la care Becali i-a cerut sa renunte dupa startu neconvingator din 2020.

Pantiru continua ca titular in banda stanga, in timp ce la mijloc vor fi Oaida, Popescu si Olaru. Vina, convingator dupa ce a intrat in meciul de Cupa cu Hermannstadt, nu e nici acum in planul initial al echipei. Adi Popa n-a prins nici macar lotul pentru derby-ul cu Craiova.

Echipa de start a FCSB cu Craiova: Vlad – Cretu, Miron, Planic, Pantiru – Oaida, Popescu, Olaru – Man, Tanase, Coman