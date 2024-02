"Joacă precum un poștaș". Critici dure pentru unul dintree starurile de la FC Barcelona

În partida disputată în Italia, Xavi a ales să-l folosească pe Christensen ca pivot, alături de Frenkie de Jong, iar Rafael van der Vaart l-a criticat dur pe compatriotul său pentru jocul practicat.

"Joacă fotbal precum un poștaș. Durează prea mult până pasează mingea. Continuă să alerge și să ducă mingea colegilor. Odată ce te îndepărtezi de adversar, trebuie să ții mingea în mișcare, să pasezi", a declarat Van der Vaart.

În plus, olandezul a mai avut un subiect de comentat, legat de felul în care aleg jucătorii catalani să execute cornerele.

"Cornerele scurte sunt cea mai mare frustare a mea, în fotbalul de astăzi. Mă deranjează de moarte", a spus jucătorul, citat de sport.es.

Ce a spus Xavi Hernandez după remiza cu Napoli

Xavi Hernandez, care și-a anunțat plecarea de la club la finalul sezonului, a vorbit despre remiza din Italia, punctând că echipa sa ar fi trebuit să plece învingătoare.

"Modelul nostru de joc a ieșit bine, ne-a lipsit determinarea și ideea de calmare a jocului la 0-1, să apară fotbaliștii cu finalizare pentru a-l decide, asta a lipsit. Asta înseamnă Champions, când nu domini... Am făcut-o timp de 75 de minute, însă uitați, practic la primul șut al lor...

Echipa și-a arătat fața, a dominat și a generat multe ocazii în jocul pozițional, pe terenul advers cu presiunea înaltă. E păcat pentru că eu cred că meritam victoria.

Sunt mulțumit că au ieșit multe din lucrurile pe care le-am lucrat de când am preluat conducerea. Este unul dintre cele mai bune meciuri pe care le-am făcut în Europa. Rezultatul nu e de partea noastră, e păcat. Am fost bine tot meciul, mai puțin de când am încasat gol, dar acesta este drumul", a declarat Xavi Hernandez.