Gaz Metan Medias da lovitura pe piata transferurilor! E aproape sa aduca un jucator care a trecut pe la AS Roma

Jucatorul a ajuns in cantonamentul mediesenilor.

Bouasse Ombiogno Joseph Perfection, care evolueaza ca mijlocas ofensiv, e in probe la echipa antrenata de Edi Iordanescu. Camerunezul a fost crescut la academia lui AS Roma, unde a si bifat cateva meciuri in Primavera C.

Africanul de 21 de ani are cateva zile sa-l convinga pe Edi Iordanescu si spera sa semneze un contract pana la finalul saptamanii.

De asemenea, chilianul Pedro Campos, care a evoluat in Mexic, e si el aproape sa se transfere la medieseni. In varsta de 19 ani, cota de piata a acestuia este de 300.000 de euro, insa la Medias ar urma sa ajunga liber de contract.

Gaz Metan Medias a facut un singur transfer in aceasta iarna, Ioan Hora, venit liber de contract de la FCSB.