Unirea Slobozia nu a mai jucat pe stadionul ”1 mai” după promovarea în Superliga României. ”Casă” a fost stadionul din Clinceni, pe care l-a împărțit cu nou-promovata Metaloglobus în sezonul 2025-2026.



Ialomițenii se vor muta pe stadionul proaspăt modernizat la începutul anului 2026, așa cum a anunțat președintele Ilie Lemnaru, dar această perioadă a lăsat o ”gaură” uriașă în bugetul unei echipe precum Unirea Slobozia.



Pierdere uriașă pentru Unirea Slobozia



Oficialul echipei spune că, în total, clubul a cheltuit 560.000 de euro pentru deplasările de la Clinceni. A contribuit și faptul că Unirea nu a încasat foarte mulți bani din vânzarea de bilete, lucru care se poate schimba după revenirea în oraș.



„În primul rând, a fost greu din punct de vedere financiar. Gândiți-vă că am pierdut undeva la 560.000 de euro. O deplasare la Clinceni costă 20.000 de euro, cu închiriat, cu cazare, tot ce înseamnă organizarea.

Noi, din bilete, scoatem 3.000 sau 4.000 de lei. Chiria la Clinceni e 9.000 de euro”, a spus Lemnaru, în exclusivitate pentru Sport.ro.



Unirea Slobozia, locul 11 după 16 etape



Ialomițenii au avut un start entuziasmant de sezon: au reușit să câștige în fața campioanei FCSB (1-0 în Ghencea) și au fost chiar și în zona play-off-ului, dar echipa a ajuns pe locul 11 după cinci înfrângeri la rând în Superligă.



După reluarea campionatului, Unirea va întâlni în deplasare o ”vecină de clasament”. Se va deplasa la Miercurea Ciuc pentru duelul cu Csikszereda, echipa de pe locul 14.

