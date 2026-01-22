Unirea Slobozia a evoluat în premieră pe stadionul ”1 mai”, la un an și jumătate de la promovarea în Superliga României. Meciul cu UTA Arad (1-3) a marcat revenirea echipei în oraș, iar acum arena ar urma să fie dotată și cu nocturnă.



Instalația de nocturnă a ajuns deja în portul Constanța, iar în următoarele săptămâni ar urma să fie montată pe stadionul din Slobozia, spune președintele clubului, Ilie Lemnaru.



Vine nocturna pentru stadionul din Slobozia



După promovarea în Superliga Româniie, Unirea Slobozia și-a disputat meciurile pe stadionul din Clinceni, unde evoluează și Metaloglobus.



„Cei care au câștigat licitația ne-au informat că au ajuns în port, la Constanța, atât stâlpii cât și reflectoarele.



Trebuie să le transporte la Slobozia, după care se vor monta. Următoarele meciuri, și cu Hermannstadt, și cu Farul, sunt programate la 14:30”, a spus Lemnaru, în exclusivitate pentru Sport.ro.



În următoarea etapă, Slobozia se va deplasa la Cluj pentru duelul cu Universitatea, iar apoi va juca pe teren propriu cu Hermannstadt, o altă echipă care se luptă pentru evitarea retrogradării.



După 22 de etape, Unirea Slobozia are 21 de puncte și este la un singur punct în fața următoarei clasate, Petrolul Ploiești. Până la încheierea sezonului regulat, ialomițenii vor mai avea câteva meciuri tari, cu echipe precum U Cluj, Dinamo, Universitatea Craiova, Rapid sau FC Argeș.

