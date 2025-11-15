Unirea Slobozia nu a mai jucat pe stadionul ”1 mai” după promovarea în Superliga României. ”Casă” a fost stadionul din Clinceni, pe care l-a împărțit cu nou-promovata Metaloglobus în sezonul 2025-2026.



Așteptarea se apropie de final pentru ialomițeni. Președintele Ilie Lemnaru spune că lucrările pentru modernizarea stadionului sunt gata în proporție de ”95 la sută”, urmând ca echipa să se mute acolo imediat după pauza competițională din iarnă.



Unirea Slobozia revine ”acasă”: ”95 la sută gata!”



„În momentul de față, stadionul, cu vestiarele, terenul, gazonul... sunt undeva la 95 la sută gata! E deja făcută infrastructura la stâlpii de nocturnă, urmează ca în 15-20 de zile să monteze și acei stâlpi pentru nocturnă. Vedem.



Nu depinde numai de noi. Am înțeles de la cei care se ocupă cu lucrarea că maximum sfârșitul lui decembrie, undeva după 20 decembrie, se vor încheia toate lucrările la stadion. (n.r. - În mod normal, în prima etapă din ianuarie ar trebui să jucați acolo?) În mod normal, așa este”, a spus Lemnaru, în exclusivitate pentru Sport.ro.



În ultimul an și jumătate, clubul ialomițean a pierdut și o sumă importantă cu cheltuielile deplasărilor la Clinceni. Lemnaru spune că Unirea Slobozia a fost nevoită să plătească aproape 560.000 de euro pentru organizările meciurilor pe stadionul de la marginea Bucureștiului.



„În primul rând, a fost greu din punct de vedere financiar. Gândiți-vă că am pierdut undeva la 560.000 de euro. O deplasare la Clinceni costă 20.000 de euro, cu închiriat, cu cazare, tot ce înseamnă organizarea. Noi, din bilete, scoatem 3.000 sau 4.000 de lei. Chiria la Clinceni e 9.000 de euro”, a mai spus președintele de la Slobozia.



Unirea Slobozia, locul 11 după 16 etape



Ialomițenii au avut un start entuziasmant de sezon: au reușit să câștige în fața campioanei FCSB (1-0 în Ghencea) și au fost chiar și în zona play-off-ului, dar echipa a ajuns pe locul 11 după cinci înfrângeri la rând în Superligă.



După reluarea campionatului, Unirea va întâlni în deplasare o ”vecină de clasament”. Se va deplasa la Miercurea Ciuc pentru duelul cu Csikszereda, echipa de pe locul 14.

