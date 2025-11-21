Fost jucător și antrenor la Standard Liege, Rednic a revenit în Belgia, dar a plecat cu scandal după doar cinci etape, chiar dacă rezultatele nu au fost rele.



Acum, fostul campion al României cu Dinamo și Rapid a rupt tăcerea și a vorbit, cu lux de amănunte, despre plecarea sa de la Standard, dar și despre ”războiul” pe care l-a purtat cu Marc Wilmots, directorul sportiv al echipei.



Chiar dacă a avut o înțelegere cu Wilmots, care i-a fost coleg, lucrurile s-au schimbat pe parcursul colaborării, astfel că despărțirea a venit rapid, după mai puțin de două luni.



Mircea Rednic a rupt tăcerea: ”Ce făceam? Să accept să fiu marionetă?”



”N-am fost demis din punct de vedere sportiv, eu când am plecat erau pe locul șapte, la șase puncte de primul loc, acum sunt pe locul 12, la 21 de puncte de primul loc. A fost o problemă de colaborare mai mult, pentru că directorul ăsta sportiv, Marc Wilmots, cu care eu am jucat și care zicea că îmi e prieten, el voia să decidă tot.



Inclusiv parte medicală, parte fizică. Înainte să semnez, lucrurile au fost clare: i-am zis că el se ocupă de transferuri, iar eu de echipă. De la primul meci s-a schimbat tot. Am dat o zi liberă că am câștigat și au făcut un scandal, după a dat și presa că nu e normal așa ceva.



Au vorbit de boală, au vorbit că dormeam între antrenamente. Nu e adevărat, eu nici ca jucător nu dormeam între antrenamente. El a vrut: 'Eu conduc, eu sunt șeful'. Nu mai puteam. Ce făceam? Să accept să fiu marionetă? Eu de aia am și multe echipe în CV, că n-am acceptat.



Au vorbit de tehnologie, păi ok, nici nu se pune problema, dar ce e acolo... aveau laborator de fotbal, analiști, aparatură pe care noi, în România, nu o avem. Și fac o paranteză, ar trebui ăștia să se poarte foarte frumos cu noi pentru condițiile în care lucrăm, nu se compară cu ce au ei, monitoare, drone”, a spus Rednic, potrivit iamsport.ro.



Începutul de ”mandat” al lui Rednic la Standard a fost chiar promițător. Echipa sa a bifat două victorii și un rezultat de egalitate, reușind să câștige și împotriva celor de la Genk (2-1), una dintre echipele cu pretenții din campionatul Belgiei.



Mircea Rednic, o legendă pentru Standard Liege



Mircea Rednic o lasă pe Standard Liege pe locul opt după cinci etape, cu șapte puncte. Lider este surpriza St. Truiden, care a strâns 13 puncte, cu patru victorii și un rezultat de egalitate.



31 de meciuri a strâns Rednic la Standard în precedentul mandat (octombrie 2012 - mai 2013). A înregistrat 16 victorii, 6 remize și 9 înfrângeri. Ca jucător, ”Puriul” a evoluat timp de cinci ani la Standard, între 1991 și 1996, reușind să câștige și o Cupă a Belgiei.

