Jurnaliștii de la Istanbul au lansat un mesaj direct pentru selecționerul Mircea Lucescu, analizând totodată punctele vulnerabile ale "tricolorilor".



Cu titlul "Dă-te la o parte din calea noastră, Lucescu", turcii văd duelul de pe 26 martie, care se va disputa pe terenul lor într-o singură manșă, drept un pas care trebuie făcut obligatoriu. Învingătoarea va juca în deplasare cu învingătoarea dintre Slovacia și Kosovo, pe 31 martie, pentru biletul decisiv.



Jurnaliștii turci punctează o dată în plus că "acest drum ne duce la Cupa Mondială" și mizează totul pe forța ofensivă a echipei lui Vincenzo Montella.



"Nu rezistă la presing și cedează mental"



Analiza adversarilor noștri nu este deloc blândă cu naționala României. Ei notează că, deși "Il Luce", ajuns la 80 de ani, a impus o disciplină tactică și un joc compact, echipa "suferă teribil în fața adversarilor care fac un presing agresiv".



Turcii susțin că "tricolorii" își pierd ritmul când sunt luați tare și lasă spații mari pe flancuri, mizând pe faptul că mental nu sunt încă pregătiți pentru meciuri cu o asemenea miză, dând exemplul problemelor avute de România în grupa de calificare contra Bosniei.



Planul tactic al gazdelor se bazează pe viteza lui Kenan Yildiz și pe agresivitatea liniei de mijloc formată din Yüksek, Hakan Calhanoglu și Kökçü. Aceștia consideră că incursiunile pe partea stângă vor fi letale pentru apărarea României.



Coșmarul Lucescu și "spionii" din SuperLig



Totuși, presa din țara „Semilunei” nu uită palmaresul selecționerului român. Turcia s-a duelat de trei ori cu echipele conduse de Mircea Lucescu și nu a reușit să câștige niciodată, înregistrând două înfrângeri și o remiză.



În analiza lotului României, evaluat la aproximativ 86 de milioane de euro, turcii au remarcat prezența "spionilor" care evoluează chiar în campionatul lor. Sunt amintiți Ianis Hagi (Alanyaspor), Denis Drăguș (Eyupspor) și Deian Sorescu (Gaziantep), jucători care cunosc perfect fotbalul din SuperLig.



Cei mai valoroși tricolori în viziunea adversarilor sunt Andrei Rațiu (Rayo Vallecano), Dennis Man (PSV Eindhoven) și Darius Olaru (FCSB).

