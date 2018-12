Fundas central de nationala pentru FCSB: "E adevarat!" Anuntul facut de MM Stoica

FCSB cauta fundasi pentru perioada de iarna.

Morosanu da cu pumnul IN DIRECT la ProTV si PRO X, pe 14 decembrie, in Dynamite Fighting Show! Gala incepe la PRO X de la 20:00! Morosanu se bate la PRO TV de la 23:30! Instaleaza gratuit aplicatia Sport.ro pentru Android si iPhone: stiri de ultima ora si toate sporturile LIVE!

Becali s-a enervat dupa umilinat cu Sepsi si a anuntat ca vrea sa transfere doi fundasi centrali. Unul dintre ei ar putea fi tanarul Alex Pascanu, jucator cu o ascensiune fulminanta in ultima perioada. Calificat la EURO cu nationala U21, Pascanu a fost convocat si la nationala de seniori in aceasta toamna. MM spune ca este adevarat ca FCSB cauta un fundas tanar, iar Pascanu poate fi unul dintre ei. Discutiile nu sunt noi, insa Pascanu va decide daca se va desparti de fosta campioana a Angliei. Acolo are sanse mici sa faca pasul cel mare spre Premier League.



"Mie imi e foarte greu sa recomand un jucator pe care nu-l pot evalua. Nu a jucat la seniori, a ajuns in anticamera nationalei de seniori fara sa joace un meci la seniori. Vrem sa vedem, daca vom avea ocazia sa ne exprimam o opinie, dar nu s-a pus problema deocamdata. Gigi a spus ca am discutat despre un fundas tanar din competitia interna, e foarte adevarat", a spus Mihai Stoica la Digi.

Pascanu are 600 de minute in acest sezon la echipa a doua a lui Leicester.