Gafa COLOSALA la FC Arges - Pandurii! Ce a putut sa faca portarul la un sut banal! FOTO

La doar 2 zile distanta, pe acest teren se va disputa derby-ul etapei in Liga 1, FCSB - Viitorul.

FC Arges incearca sa se apropie de echipele din fruntea clasamentului din Liga a 2-a iar partida cu Pandurii se anunta una dificila. Prima repriza a confirmat acest lucru, George Tudoran de la Pandurii egaland in minutul 18 dupa ce Buhaescu a deschis scorul din penalty.

In repriza a doua a venit insa desprinderea celor de la FC Arges cu ajutorul portarului lui Pandurii. In minutul 66, Cotolan a scapat pe sub el un sut nu foarte puternic al aceluiasi Buhaescu! Portarul Pandurilor a acuzat si starea gazonului dupa gafa, fiind un avertisment pentru duelul de duminica din Liga 1 care se va disputa la Pitesti intre Viitorul si FCSB.

In minutul 74 a venit golul de 3-1 al lui Nila iar FC Arges este aproape de o victorie care ar duce-o la egalitate cu Universitatea Cluj pe pozitia a 5-a din clasament.