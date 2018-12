FCSB - Viitorul, sau RAZBOIUL Becali - Hagi! Atac fara precedent al Regelui: "A intrat in fibrilatii, o fi invidie!" Pretul biletelor

Ajunsa la 5 puncte in spatele lui CFR, FCSB are meci greu cu Viitorul.

FCSB e iar in urma celor de la CFR, iar acum are meci dificil cu Viitorul lui Hagi. Partida se va diputa la Pitesti, noua casa adoptiva a celor de la FCSB, dupa inchiderea National Arena.

Inaintea partidei, Hagi a lansat un atac fara precedent la adresa finului sau si a anuntat ca echipa sa e gata de lupta!



"Sper sa-i bat acum! Am vazut la televizor o persoana care a incercat sa strice tot ce face Viitorul. Eu ii spun doua lucruri. Cine sunt cei doi jucatori care au cele mai multe goluri la Steaua? Tanase si Coman! Viitorul joaca cel mai frumos fotbal. In ultimii ani, Steaua nu a mai castigat campionatul. E inadmisibil ca un patron de fotbal sa vina sa vorbeasca de o alta echipa la telefon. Domnul Gigi Becali a intrat in fibrilatii. Ii este frica de noi!

Imi pare rau, eu am crezut ca el isi vede de echipa lui. Incearca sa strice tot ce face Viitorul. O fi invidie, nu o fi, eu nu stiu. Eu ii urez doar sa isi vada de echipa lui. Asa mare cum e el, nu a castigat campionatul de 3 ani. Noi, l-am castigat! E ceva in neregula acolo. De ce nu? Inseamna ca ii e frica de noi", a atacat Hagi.

FCSB a anuntat pretul biletelor pentru partida de duminica de la Pitesti.

PELUZE - 15 LEI

TRIBUNA 2 - 25 LEI

TRIBUNA 2A - 30 LEI

TRIBUNA 2B - 30 LEI

TRIBUNA 1 - 40 LEI

Programul caselor de bilete este urmatorul:

Sambata - 12:00 - 19:00

Duminica - 11:00 - 20:00.