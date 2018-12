E disperat sa plece de la FCSB, dar nu poate! Jucatorul care e OUT de la echipa la vara! Cu cine vrea sa semneze

A jucat doar in 3 partide de Liga 1 pentru FCSB.

Adus in august la FCSB pentru a intari linia de mijloc a echipei lui Nicolae Dica, Hristo Zlatinski nu a reusit sa se impuna in primul 11 al echipei si a prins doar 2 partide ca titular iar in alta a intrat pe teren in finalul partidei! El nu a prins nici banca de rezerve la partidele cu Gaz Metan si cu Sepsi.

In acest conditii, Zlatinski este hotarat sa plece. Singura problema - nu o poate face pana in vara viitoare pentru ca a fost deja legitimat deja la 2 cluburi, jucand pentru Craiova in Supercupa Romaniei pierduta in fata celor de la CFR Cluj. Zlatinski are contract pana in vara viitoare, existand o clauza pentru prelungirea unilaterala a contractului pentru inca un sezon, insa aceasta nu va fi activata.

Zlatinski vrea sa se intoarca la fosta lui echipa, Lokomotiv Plovdiv, scrie Fanatik. Jucatorul va implini 34 de ani in ianuarie si este gata sa revina in campionatul Bulgariei, dorind sa-si incheie cariera la Lokomotiv.