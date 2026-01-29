Fotbalistul prezentat de CFR Cluj azi, subiectul unui scandal cu Gigi Becali: „Ne-a jignit prin cuvintele sale”

Fotbalistul prezentat de CFR Cluj azi, subiectul unui scandal cu Gigi Becali: „Ne-a jignit prin cuvintele sale"
Emanoil Ursache
Data publicarii:
Data actualizarii:

Gigi Becali a fost interesat în 2018 de atacantul prezentat de CFR Cluj astăzi. Conflictul declanșat de patronul celor de la FCSB. 

CFR Cluj l-a prezentat oficial astăzi pe atacantul sloven Luka Zahovic (30 de ani), adus liber de contract după despărțirea de polonezii de la Gornik Zabrze. Zahovic a fost dorit în 2018 și de către Gigi Becali la FCSB.

Luka Zahovic, dorit și de către FCSB 

Patronului roș-albaștrilor i-a fost solicitată o sumă de două milioane de euro de către Maribor, clubul la care era legitimat atunci Zahovic. Becali a vrut un împrumut inițial pentru a se convinge că merită să plătească banii respectivi. 

„Nu pot plăti două milioane de euro pentru un fotbalist pe care nu-l cunosc încă bine. Dar poate veni împrumutat și dacă se dovedește, voi plăti chiar și peste două milioane de euro pentru el”, susținea Becali în 2018. 

Poziția latifundiarului a stârnit indignarea impresarului Zvonko Milojkovic. El a transmis că Gigi Becali a jignit prin faptul că și-a dorit să îl împrumute pe cel mai bun marcator din primul eșalon sloven. 

„Faptul că vrea să-l împrumute pe cel mai bun marcator din campionatul sloven și unul dintre cei mai buni fotbaliști ai lui Maribor este o insultă. 

Răspunsul este simplu: transferul a picat! Cel puțin deocamdată. Becali ne-a jignit prin cuvintele sale” - a fost replica, de la acea vreme, a agentului Zvonko Milojkovic, conform presei slovene

Anunțul oficial făcut de CFR Cluj

În cursul zilei de joi, 29 ianuarie, CFR Cluj l-a prezentat oficial pe Luka Zahovic. 

„Bine ai venit, Luka Zahović!

CFR-iști, faceți cunoștință cu noul nostru atacant! Începând de astăzi, Luka Zahović va îmbrăca tricoul alb-vișiniu!

Luka și-a început cariera în Slovenia, la cunoscuta formație Maribor, pentru care a evoluat în 196 de meciuri, a înscris 81 de goluri și a oferit 19 pase decisive. Alături de aceasta, a cucerit de cinci ori titlul de campion al Sloveniei, fiind golgheterul competiției în două dintre aceste sezoane. În ultimul an și jumătate, a îmbrăcat tricoul polonezilor de la Gornik Zabrze, unde a disputat 41 de partide și a contribuit decisiv la 15 goluri. De-a lungul carierei, acesta a mai jucat în Polonia pentru Pogon Szczecin și la Heerenveen, formație din Țările de Jos. 

La nivel internațional, Luka reprezintă Slovenia, bifând 15 selecții pentru prima reprezentativă, cât și numeroase apariții la echipele de juniori ale țării sale.

Îți urăm bun venit, Luka, și cât mai multe realizări alături de CFR Cluj!”, au transmis „feroviarii” pe Facebook.

  • 500.000 de euro este cota de piață a lui Luka Zahovic, potrivit Transfermarkt. 
  • 6 meciuri și un gol a adunat atacantul la Gornik Zabrze, în sezonul curent, în campionatul Poloniei.  
