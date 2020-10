Fotbalistul imprumutat de la FCSB nu a scapat de BLESTEMUL schimbarilor a la Becali! Antrenorul l-a scos dupa doar 27 de minute de joc

Ovidiu Horsia (19 ani) nu a primit multe minute de la Jorge Costa in meciul cu Botosani.

Horsia a fost imprumutat de FCSB in vara pentru a prinde cat mai multe minute, insa nu scapa de blestemul schimbarilor. Dupa ce a fost tinut pe banca de rezerve in meciul cu Chindia, mijlocasul a fost trimis titular de Costa pentru meciul cu Botosani, insa a fost tinut in teren doar 27 de minute!



Portughezul l-a trimis in teren pe Ze Manuel in locul sau, iar la schimbare, nici nu s-a uitat inspre mijlocasul roman, care a plecat direct spre vestiare.