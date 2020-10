BREAKING NEWS | Nu se mai termina problemele pentru FCSB! La echipa a aparut un nou caz de COVID-19

FCSB va juca luni contra lui Hermannstadt, intr-un meci din etapa a opta a Ligii 1.

Octavian Popescu jucator in varsta de 17 ani a fost depistat pozitiv. La inceput pandemiei echipa lui Gigi Becali nu a avut probleme cu noul coronavirus, dar in ultimele 2 luni clubul a fost puternic afectat. In meciul din Europa League de acum cateva saptamani contra lui Slovan Liberec, FCSB a avut 15 jucatori indisponibili, iar pe banca echipei a stat Mihai Pintilii. In urma cu cateva zile, Lucian Filip si grecul Soiledis au fost testati pozitivi, astazi FSCB a aflat ca si Octavian Popescu are coronavirus, potrivit Fanatik.

Jucatorul a fost adus de la Universitatea Craiova si a demonstrat ca are resurse de energie neilimitate. El a evoluat pentru echipa a doua de la FSCB, dar a jucat si 6 meciuri sub comanda lui Toni Petrea.

"Copilul trebuie sa vina inapoi, chiar daca va fi dezamagit, sa joace la echipa a doua si sa faca pasul. E un copil extraordinar, are niste calitati extraordinare", a declarat MM Stoica pentru PRO X.

Inainte de startul noului sezon, Octavian Popescu a fost imprumutat la Turris in Liga 2, dar oficialii echipei patronate de Gigi Becali l-au adus inapoi.