Record absolut! Va juca un meci oficial la 70 de ani

Întrebarea care l-a ”blocat” pe Răzvan Lucescu: ”E greu să răspund”

Huja s-a născut la data de 05.08.1999, în orașul Cacem din regiunea Lisabona. El a strâns o selecție și pentru reprezentativa U18 a Portugaliei.

Marian Huja, fanul lui Lionel Messi

Deși este portughez, stoperul lui CFR Cluj nu îl idolatrizează pe Cristiano Ronaldo. Mai mult decât atât, Marian Huja s-a declarat un admirator al lui Lionel Messi.

„Ronaldo nu era neapărat atunci idolul meu, am fost mai mult cu Messi. Mă simt foarte portughez la mentalitate, dar am fost acceptat mult mai ușor de români și România”, a declarat Huja, în exclusivitate pentru Pro TV și Sport.ro.

Vrea să fie campion cu CFR Cluj

Marian Huja a ajuns la CFR Cluj pe 6 februarie 2026, sub formă de împrumut de la Pogon Szczecin (Polonia). De atunci a îmbrăcat tricoul „feroviarilor” în nouă meciuri oficiale.

Huja speră să obțină la CFR Cluj titlul de campion al României, primul trofeu major din cariera sa.

„Să fiu campion, asta îmi doresc acum. Nu am câștigat nimic. Ar fi un prim trofeu, ar fi ceva special”, a mai spus stoperul „feroviarilor”.

CFR Cluj se află pe locul trei în Superligă, cu 37 de puncte. Universitatea Craiova (42) și „U” Cluj (39) ocupă primele două poziții.