Daniel Pancu exultă după victoria cu ”U” Cluj: ”Suntem cea mai bună echipă din 2026!” Ce a spus despre venirea lui Cadu

Unicul gol al duelului a fost marcat de Andrei Cordea, în minutul 70, din penalty. La finalul confruntării, Cordea și-a manifestat bucuria că echipa sa a rămas în lupta pentru titlu.

Andrei Cordea, după derby-ul Clujului: „Suntem la zi cu banii”

Aripa dreapta a anunțat, de asemenea, că problemele financiare de la CFR Cluj s-au rezolvat, iar el și coechipierii săi au salariile achitate la zi.

Cordea a mai precizat că nu a purtat o discuție în care Daniel Pancu să îl fi informat că nu va fi titular. El a intrat, în minutul 62, în locul lui Păun.

„O seară importantă pentru noi, dacă nu reușeam să câștigăm probabil nu mai aveam nicio șansă la titlu. Ne-a ieșit, mă bucur că am reușit să înscriu, să-mi ajut colegii și echipa să ia toate cele trei puncte.

În tur nu trebuia să fie un scandal, din păcate am răspuns provocărilor, nu e firea mea, trebuia să-mi văd de treaba mea. Dar asta e, a trecut, nu e nicio problemă. Orice minune durează trei zile, acum a fost alt meci și uitați-mă că sunt fericit astăzi.

Nu știam că nu voi fi titular, n-am avut nicio discuție cu Mister, el e genul care nu-ți arată nici la antrenament dacă ești titular sau rezervă. Mi-a zis să fiu pregătit că voi intra, iar motivația a fost asta. Normal că îmi doream să fiu titular în acest meci, dar când am văzut că nu sunt, focusul meu a devenit să-mi ajut echipa când voi intra pe parcurs.

Cordea: „Vom vedea dacă suntem campioni sau nu”

Patronul a venit ieri, fix aici în acest loc, ne-a salutat pe fiecare în parte. A venit și Cadu, nu-ți trebuie prea mult să-l vezi și să știi că e o legendă. Suntem la zi cu banii, să nu mai vorbească lumea că mai sunt probleme la CFR Cluj!

O zic la fiecare interviu, obiectivul a fost câștigarea campionatului. Nu se poate schimba de la o zi la alta, chiar dacă eram pe locul 14, eu tot despre campionat vorbeam. La final vom trage linie și vom vedea dacă suntem campioni sau nu. Până atunci, ne jucăm șansa”, a declarat Andrei Cordea, la flash-interviuri.

Universitatea Cluj rămâne cu 39 de puncte şi este lider cel puţin până duminică. Universitatea Craiova se află pe locul 2 cu 39 de puncte, iar CFR Cluj e a treia cu 37 de puncte.

