Neluțu Varga se află în negocieri avansate pentru a atrage în acționariatul de la CFR Cluj investitori elvețieni.

CFR Cluj, la un pas de un tun financiar

Patronul „feroviarilor” le-a prezentat oamenilor de afaceri, în ultimele zile, potențialul clubului, iar ei s-au arătat încântați de ce au văzut.

Varga a ajuns să discute cu elvețienii prin tatăl lui Rion Zejnullahu (22 de ani), un fundaș stânga ajuns la CFR Cluj pe 26 ianuarie 2026. Rion Zejnullahu este un kosovar născut în Elveția.

Oamenii de afaceri elvețieni ar fi dispuși inițial să aducă în bugetul celor de la CFR Cluj 10.000.000 de euro, potrivit fanatik.ro.

Banii respectivi l-ar ajuta pe Nelu Varga să acopere o bună parte din cheltuielile clubului, fiind în momentul omul care duce greul echipei din punct de vedere financiar.

Iuliu Mureșan a confirmat negocierile

După CFR Cluj - „U” Cluj 1-0 de sâmbătă seara, președintele Iuliu Mureșan a confirmat stadiul avansat al discuțiilor purtate de Nelu Varga cu afaceriștii din Elveția.

„Noi suntem o cenuşăreasă care nu e băgată în seamă de organele locale. Şi cu atât mai mare e satisfacţia când reuşeşti. Dar aşa a fost de când am intrat în fotbal şi a fost un lucru foarte motivant. L-am folosit şi să îi motivez pe jucători. La 5:30 m-am băgat la somn după meci şi de la ora 09:00 sunau telefoanele. Ba de felicitări, ba de la presă.

Neluţu Varga a fost foarte fericit, la el în lojă. Nu stăm toţi în acelaşi loc. A văzut meciul cu mai mulţi invitaţi. Ne bucurăm că am putut să ne întâlnim, să discutăm, să trasăm nişte lucruri despre viitor. Una e să vorbeşti la telefon, alta faţă în faţă. Demult nu l-am văzut atât de disponibil.

A curs şampania, da. Neluţu Varga era cu nişte investitori cu care s-au semnat nişte contracte şi sperăm că lucrurile se vor stabiliza din punct de vedere financiar. Să avem un buget fixat de la începutul campionatului. Ar fi pe la 15-17 milioane de euro. O să vină nişte parteneri în club şi vom mult mai stabili financiar ca până acum. Da, este vorba de investitori din Elveţia, pe care vrea să îi coopteze în acţionariatul clubului.

E relaţia lui Neluţu Varga, el poate rezolva lucruri la nivel mai mare, la sume mai mari şi ne bucurăm că o să fim mult mai bine ca până acum. Şi de aceea ne-am bucurat aseară mai mult. Ne oferă o stabilitate mai mare. Fără bani e foarte greu. Investitorii au fost aseară la meci. Sunt nişte veşti excelente” - au fost cuvintele lui Iuliu Mureșan, conform sursei citate.

CFR Cluj se bazează în sezonul curent pe un buget de 16 milioane de euro, dintre care șapte milioane de euro reprezintă contribuția lui Varga. Nouă milioane au fost produse de club.