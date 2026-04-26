Cadu, întrebat frontal după ce a revenit la CFR Cluj: ”Îl schimbi pe Pancu?”

SPORT.RO
Data publicarii:
Data actualizarii:

Ricardo Cadu este noul director sportiv de la CFR Cluj.

TAGS:
Ricardo CaduDaniel PancuSuperligaCFR Cluj
Din articol

CFR Cluj se află în reconstrucție. Ardelenii l-au adus în toamna lui 2025 pe Daniel Pancu antrenor principal și pe Iuliu Mureșan președinte, într-un moment critic pentru clubul de pe ”Constantin Rădulescu”.

Pancu a reușit să o califice pe CFR Cluj în play-off. Mai mult, ardelenii sunt acum la două lungimi de liderul ”U” Cluj cu 37 de puncte și au surclasat Rapidul, care e pe 4 cu 32 de puncte.

  • Cadu sportpictures
×
ÎNAPOI LA ARTICOL

Întrebat dacă plănuiește să-l schimbe pe Daniel Pancu la finalul sezonului, Ricardo Cadu a negat vehement acest lucru și a ținut să puncteze faptul că CFR Cluj are cel mai bun antrenor din România.

”(n.r. îl schimbi pe Pancu?) Cum să-l schimb pe Pancu? Avem cel mai bun antrenor din România. El a făcut un mic miracol”, a spus Cadu, potrivit digisport.

Cadu a jucat pentru CFR Cluj în perioada 2006-2014, timp în care a bifat 250 de apariții în toate competițiile pentru gruparea din Ardeal, a marcat 30 de goluri și a oferit două pase decisive.

În etapa #6 din play-off, CFR Cluj a învins-o cu 1-0 pe ”U”, grație reușitei lui Andrei Cordea din minutul 70, care a fructificat o lovitură de la 11 metri.

Daniel Pancu exultă după victoria cu ”U” Cluj: ”Suntem cea mai bună echipă din 2026!” Ce a spus despre venirea lui Cadu

”Erau trei puncte importante. În momentul de față suntem o opțiune serioasă pentru locul 4. E mai aproape. E unul dintre obiectivele noastre. Dar, cu acest echilibru și cu valorile apropiate, se pot întâmpla multe.

Am fost echipa mai fresh. Ei au plătit meciul de cupă, cu siguranță. Am fost primii la mine. 

E ceva în aer aici. Faci 1-0, ai câteva ocazii, poate fi 2-0, dar nu se face. Apoi sunt ocaziile în minutele adiționale, dar nu se întâmplă! Că e ceva în aer. 

Singurul lucru care mă nemulțumește astăzi e că nu am făcut 2-0.

(n.r. Vă gândiți la titlu?) Se pot întâmpla multe lucruri. Se termină luna aprilie și suntem cea mai bună echipă a României din acest an calendaristic, la puncte. E un amănunt important. Suntem echipa cea mai bună din 2026. Să nu uităm că am plecat de la -19 când am venit aici. Rapid și Botoșani aveau -19! Acum, să fim la -2 puncte de primul loc... E incredibil. Și că tot m-ați întrebat de titlu, da, se pot întâmpla multe lucruri. Înainte de meciul cu FC Argeș le-am spus jucătorilor că avem 1% șanse să fim campioni. Acum suntem la 15%.

Ricardo a venit chiar acum în birou la mine. Pleacă în Portugalia, se întoarce săptămâna viitoare. Deja lucrăm, dar lucrăm doar la calitate. Singurul lucru care mă interesează e să înceapă să-mi trimită jucători. Sunt trei-patru. Îmi doresc mult 20 de jucători de aceeași valoare plus cinci-șase jucători tineri sau foarte tineri și să începem campionatul viitor altfel”, a spus Pancu.

Publicitate
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
Recomandarile redactiei
Alte subiecte de interes
CITESTE SI
VIDEO VOYO.RO
UFC
UFC Fight Night: Burns vs Malott


00:00
UFC
UFC 327: Prochazka vs Ulberg


00:00
UFC
UFC Fight Night: Moicano vs Duncan


00:00
UFC
UFC Fight Night: Adesanya vs Pyfer


00:00
UFC
UFC Fight Night: Evloev vs Murphy


00:00
UFC
UFC Fight Night: Emmett vs Vallejos


00:00
UFC
UFC 326: Holloway vs Oliveira 2


00:00
UFC
UFC Fight Night: Moreno vs Kavanagh


00:00
UFC
UFC Fight Night: Strickland vs Hernandez


00:00
UFC
UFC Fight Night: Bautista vs Oliveira


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!