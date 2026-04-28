Demis după nici 24 de ore! De ce a renunțat Ioan Varga imediat la oficialul abia întors la CFR Cluj

Potrivit gazetadecluj.ro , decizia radicală a lui Ioan Varga a fost luată după ce clubul CFR Cluj ar fi primit o înștiințare oficială prin mail de la Federația Română de Fotbal. Informațiile arătau că Ivașcu, cunoscut drept un apropiat al fostului președinte Marian Copilu , ar fi vizat de o anchetă privind posibile aranjamente la meciuri din ligile inferioare. Aflând aceste detalii, finanțatorul a decis să rupă imediat colaborarea, chiar în ziua angajării.

Fostul jurist al grupării ardelene între anii 2011 și 2021, Ioan Ivașcu , s-a întors recent în Gruia în același timp cu instalarea lui Ricardo Cadu în funcția de director sportiv. Totuși, noul său mandat s-a încheiat brusc.

Reacția lui Ioan Varga după ce l-a vândut pe Daniel Bîrligea la FCSB

Plecare cu scandal din Gruia

Plecarea precedentă a lui Ivașcu de la CFR Cluj a avut loc în condiții de o violență rară. În 2021, după eșecul la scor în fața celor de la Steaua Roșie Belgrad, 0-4, juristul și Marian Copilu au fost implicați într-o altercație fizică serioasă cu echipa medicală a clubului. Incidentul s-a soldat cu uși rupte și geamuri sparte, conflictul fiind oprit abia la intervenția agenților de pază trimiși de Neluțu Varga.

„Așa ceva n-am văzut niciodată! Fizioterapeutul, care avea un conflict mai vechi cu juristul Ivașcu, i-a pus acestuia piedică pe culoarul de la vestiare. Și-o căuta cu el. Apoi, fizioterapeutul Viorel Boncoi și ajutorul său, Radu Pralea, s-au dus după Ivașcu în biroul lui Marian Copilu. Boncoi a sărit la Ivașcu, s-au bătut. Copilu a intervenit, dar Pralea i-a băgat mâna în gât. A venit și bodyguardul Vasile Țăgean, probabil trimis de Varga, dar și el le ținea partea fizioterapeutului și ajutorului său”, a spus un jucător prezent la acel moment.

Nici suporterii echipei nu au privit cu ochi buni revenirea oficialului în conducere. În timpul partidei câștigate împotriva rivalei U Cluj, fanii din tribune au afișat un banner cu un mesaj clar: „Ivașcu, lasă-ne”.