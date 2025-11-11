Doi dintre nigerienii de 19 ani legitimați la Dinamo și împrumutați în ligile inferioare au marcat în ultima etapă.

Și el mijlocaș, Sanusi Hussaini a deschis de asemenea scorul pentru Minaur Baia Mare în egalul 2-2 cu CSM Sighetu Marmației, în minutul 39.

Un alt nigerian împrumutat de Dinamo este Ahmed Bala, care joacă la Înainte Modelu, lider în Seria 3 din Liga 3, în timp ce în lotul lărgit al lui Zeljko Kopic se află și un al patrulea nigerian, Godwin Udosen.

Fotbalist polivalent, care poate juca pe aproape orice post din defensivă sau ofensivă, Godwin Udosen a jucat doar în meciuri amicale pentru Dinamo - ultima dată în amicalul aniversar cu macedonenii de la FK Pelister Bitola disputat în octombrie.

