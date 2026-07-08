Cu resurse financiare nelimitate, țările arabe din zona Golfului Persic au dezvoltat un obicei demn de studiu de caz. Concret, arabii au ajuns să progreseze cu „viteza luminii“, în foarte multe domenii, plătind sume astronomice.

Problema e că această „metodă“ n-a funcționat în fotbal, conform așteptărilor. Mondialul aflat în desfășurare a demonstrat, încă o dată, această realitate. La CM 2026, Qatar și Arabia Saudită, care cheltuiesc sume incredibile în fotbalul lor, au fost niște dezamăgiri uriașe. Încă o dată! Ambele naționale au terminat pe ultimul loc în grupele lor. Iar o a treia țară din regiune, aflată în categoria „bogaților“, Emiratele Arabe Unite, nici măcar n-a ajuns la turneul final din Canada, Mexic și SUA, deși Asia a avut 9 reprezentante, în premieră!

Avertismentul lui Răzvan Lucescu: „Să rămânem cu picioarele pe pământ“

În acest mediu fotbalistic a ajuns acum Răzvan Lucescu. Și, după experiențele sale anterioare, atât în Qatar, cât și în Arabia Saudită, tehnicianul român a ținut să pună lucrurile la punct încă de la început.

Imediat după instalarea lui Lucescu jr, la Al-Sadd Doha, în presa locală s-a vorbit despre visul câștigării Champions League. Pentru că fostul selecționer a atins acest obiectiv cu Al-Hilal Riad (Arabia Saudită), în 2018-2019. Problema e că Al-Hilal e un colos asiatic, o grupare mult mai puternică în comparație cu Al-Sadd Doha. Dovadă și faptul ă saudiții au opt trofee continentale, printre care patru de Champions League. Al-Sadd, în schimb, s-a impus doar în două rânduri, în această competiție. Prima dată, în 1988-1989, deci în alte vremuri ale fotbalului asiatic, și apoi în 2011.

Pornind de aici, Răzvan Lucescu i-a readus pe cei din Qatar cu picioarele pe pământ, reamintindu-le că, între dorința de a câștiga Champions League și atingerea obiectivului e cale lungă. Indiferent de numele antrenorului.

„Știu că toți de aici sunt cu gândul la Champions League. De fapt, știu că, la Al-Sadd, obiectivul din fiecare sezon e câștigarea tuturor competițiilor la care participă echipa. Dar, vă rog mult, să rămânem realiști, să fim calmi și să luăm lucrurile pas cu pas. Doar așa, doar cu încredere, ne putem atinge obiectivele. O echipă, indiferent de cum se numește ea, câștigă nu prin tradiția ei, ci prin determinarea jucătorilor, prin spiritul lor de luptă și prin sacrificiu. De aceea, ca să câștigăm, trebuie să construim, mai întâi, un grup unit. Și să avem niște jucători luptători!“, a spus Lucescu jr.

Răzvan Lucescu, mesaj ferm pentru elevii săi

În continuarea primului său interviu de amploare, după numirea sa la Al-Sadd Doha, Răzvan Lucescu a avut un mesaj clar și pentru noii săi elevi. În condițiile în care jucătorii arabi din zona Golfului Persic nu sunt cei mai „prieteni“ cu munca, tehnicianul român i-a avertizat că succesul nu se poate obține cu jumătăți de măsură.

„Vrem să jucăm un fotbal potrivit pentru identitatea clubului Al-Sadd. Vorbim despre o echipă care își impune stilul de joc și care abordează fiecare sezon cu gândul la trofee. Dar atingerea obiectivelor necesită o mentalitate puternică și personalitate. De asemenea, profesionalismul trebuie să domnească la club. Atât pe teren, cât și în afara lui. De aceea, disciplina e de baza în tot ce vrem să facem, în acest sezon“, a subliniat tehnicianul de 57 de ani.

La finalul discursului său, Răzvan Lucescu a insistat că știe că, la Al-Sadd, cea mai titrată echipă din Qatar, viața sa nu va fi deloc ușoară.

„Știu foarte bine că am o mare responsabilitate. Știu că așteptările sunt foarte mari de la această echipă, de la mine personal. De când am fost prima dată în Qatar, între 2012 și 2014, mi-am dat seama că, la Al-Sadd, cerul e limita în privința așteptărilor. De aceea, nu doar că trebuie să ne îndeplinim obiectivele, dar trebuie să și luptăm pentru a ne transforma visele în realitate. Al-Sadd e una dintre cele mai mari echipe din Asia, din lumea arabă, iar eu mă consider norocos să fiu aici, pe banca acestei echipe“, a încheiat Lucescu jr.

Al-Sadd a câștigat șase din ultimele opt ediții din Qatar Stars League. În ultimul campionat, formația din Doha a triumfat pe plan local cu italianul Roberto Mancini pe bancă.