A semnat în Anglia și își dezvăluie visul: "Să reprezint România și să ajung în Premier League"

A semnat în Anglia și își dezvăluie visul: &quot;Să reprezint România și să ajung în Premier League&quot; Stranieri
SPORT.RO
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Lisav Eissat (21 de ani), fotbalistul cu 4 meciuri la naționala României, va juca la Bristol City, în Championship, din sezonul viitor.

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Lisav EissatMaccabi HaifaBristol City
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Maccabi Haifa a confirmat oficial că l-a vândut pe Lisav Eissat la Bristol City. Clubul din Championship a activat clauza de reziliere în valoare de 2,5 milioane de euro, iar fundașul central va avea un contract pe patru sezoane cu un salariu anual de 700.000 de lire sterline.

Lisav Eissat, prima reacție după transferul la Bristol City

Înainte de a fi prezentat oficial de Bristol, Lisav Eissat a explicat de ce a ales liga a doua din Anglia și a vorbit despre ascensiunea sa, care cuprinde și promovarea la naționala de seniori a României.

"Am avut și alte variante, dar am simțit că oamenii de la Bristol City chiar mă doresc. Mi-au prezentat un plan clar, mi-au arătat că au încredere în mine și am simțit că este pasul corect.

Știu că liga a doua din Anglia este foarte intensă, iar campionatul este extrem de competitiv. Voi munci mult și voi încerca să demonstrez la fiecare antrenament. 

Visul meu a fost mereu să joc la cel mai înalt nivel în Europa. Cu cât pleci mai devreme, cu atât ai șanse mai mari să te dezvolți, să înveți și să avansezi din punct de vedere profesional.

Acum, obiectivul meu este să mă impun în Europa, să joc la cel mai înalt nivel, să reprezint naționala României cu mândrie și într-o zi să ajung în Premier League", a spus Lisav Eissat, într-un interviu pentru Sport5.

În ultimul sezon, Lisav Eissat a jucat în 33 de meciuri pentru Maccabi Haifa și a înscris un gol. Echipa sa a încheiat pe locul 5 în campionat.

  • Eissat rou u21 martie 2026 21
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Lisav Eissat va juca în Championship

Născut la Haifa, Lisav Eissat are origini românești și a optat să reprezinte naționala noastră. Fundașul central a strâns 4 meciuri sub tricolor, fiind folosit și de Gică Hagi în ambele amicale din iunie.

În urmă cu doar câteva luni, Eissat și-a prelungit contractul cu Maccabi Haifa, după ce a fost urmărit de mai multe cluburi. Printre echipele interesate s-a numărat și Dinamo, însă mutarea nu s-a concretizat.

Antrenată pe finalul sezonului trecut de veteranul Roy Hodgson (78 de ani), Bristol City l-a numit în această vară pe Michael Skubala (43 de ani), care o pregătise ultima dată pe Lincoln City.

  • 12 sezoane consecutive are Bristol City în Championship.
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