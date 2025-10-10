OFICIAL Lotul lui Dinamo pentru amicalul aniversar din străinătate! N'Giuwu și Udosen, printre surprizele lui Kopic

”Câinii” neconvocați la echipele naționale nu au pauză în această perioadă.

Dinamo pleacă astăzi în Macedonia de Nord pentru meciul aniversar cu FK Pelister Bitola.

”Partida Pelister - Dinamo București marchează o aniversare importantă - 80 de ani de existență a clubului nostru și 40 de ani de la înființarea Ckembari (n.r - grup de ultras din Bitola), a precizat clubul macedonean.

Meciul se va juca duminică 12 octombrie, de la ora locală 17:30 (ora României 18:30), pe Stadionul “Petar Miloshevski” din Bitola.

Lotul lui Dinamo, lipsit de jucătorii convocați la echipele naționale (Opruț, Cîrjan, Epassy, Boateng, Kyriakou, Stoinov, Musi, Cr. Mihai), cuprinde și mai mulți juniori de la Dinamo 2, echipa care evoluează în Liga 3 și care este alcătuită în proporție de 100% din copii născuți în 2008.

Astfel, în lotul deplasat de Zeljko Kopic în Macedonia de Nord se regăsesc Mario Din-Licaciu, Denis Lazăr, Mihai Enache, Raul Oprea, Adrian Năstase, Daniel Savu, Răzvan Tarbu și Matteo N'Giuwu (toți de la Dinamo 2 și născuți în 2008), plus un alt tânăr, Godwin Udosen, polivalentul fotbalist nigerian care încă nu a debutat pentru Dinamo.

Amicalul a fost intermediat de fostul jucător dinamovist Mirko Ivanovski.

Atacantul de 35 de ani, fost internațional macedonean (27 de selecții și 1 gol între 2010 și 2015), a jucat la Dinamo în sezonul 2021-2022, cel al retrogradării (26 de meciuri și 4 goluri).

Fanii lui Dinamo au ales jucătorul lunii! A scris istorie în august, a făcut legea și în septembrie

Suporterii lui Dinamo au votat, ca de obicei, jucătorul lunii septembrie, iar învingător a ieșit Danny Armstrong, cel care și în august a strălucit în derby-ul câștigat de ”câini” cu marea rivală FCSB, 4-3 după un hat-trick semnat de scoțian.

”S-a încheiat votul pentru alegerea Jucătorului lunii septembrie 2025. Voturile au indicat același învingător pe toate platformele de vot (Facebook – Radio Dinamo 1948 și Unici’48, Instagram – Unici’48 și pe grupul de WhatsApp DDB București).

Jucătorul lunii septembrie 2025 este Daniel “Danny” Armstrong.

El a fost implicat în golurile marcate în toate cele trei meciuri disputate în luna septembrie: victoria de la Ploiești, 3–0 cu Petrolul, și egalurile 1–1 acasă cu Farul și 2–2 la Craiova, cu Universitatea.

A înscris golul de 0–2 la Ploiești și a oferit assist-uri atât în meciul cu Farul, la golul lui Milanov, cât și la Craiova, la golul egalizator de 2–2 al lui Pop – meci în care a obținut și eliminarea lui Bancu, factor probabil decisiv în obținerea egalării”, a explicat Radio Dinamo 1948

