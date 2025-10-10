Dinamo pleacă astăzi în Macedonia de Nord pentru meciul aniversar cu FK Pelister Bitola.

”Partida Pelister - Dinamo București marchează o aniversare importantă - 80 de ani de existență a clubului nostru și 40 de ani de la înființarea Ckembari (n.r - grup de ultras din Bitola)”, a precizat clubul macedonean.

Meciul se va juca duminică 12 octombrie, de la ora locală 17:30 (ora României 18:30), pe Stadionul “Petar Miloshevski” din Bitola.

Lotul lui Dinamo, lipsit de jucătorii convocați la echipele naționale (Opruț, Cîrjan, Epassy, Boateng, Kyriakou, Stoinov, Musi, Cr. Mihai), cuprinde și mai mulți juniori de la Dinamo 2, echipa care evoluează în Liga 3 și care este alcătuită în proporție de 100% din copii născuți în 2008.

Astfel, în lotul deplasat de Zeljko Kopic în Macedonia de Nord se regăsesc Mario Din-Licaciu, Denis Lazăr, Mihai Enache, Raul Oprea, Adrian Năstase, Daniel Savu, Răzvan Tarbu și Matteo N'Giuwu (toți de la Dinamo 2 și născuți în 2008), plus un alt tânăr, Godwin Udosen, polivalentul fotbalist nigerian care încă nu a debutat pentru Dinamo.

