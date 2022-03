„Mi-a zis înaintea lui Giovanni de el!” Omul de încredere al lui Gigi Becali care i-a asigurat FCSB-ului cel mai bun jucător 

„Lasă, tată, să mă critice lumea că îl compar pe Octavian Popescu cu Balaci, Dobrin sau Mutu, deoarece el este mai bun ca ei, iar acei oameni nu trebuie să se supere pe mine când eu spun lucrurile astea. Însă, Tavi Popescu are sclipirile lui Messi. Îngerii îi dau forță pe teren, iar el o să ajungă la o echipă mare de tot. Păi, voi nu vedeți ce execuții are? Nu vedeți ce sclipiri are pe teren? Arătați-mi mie vreun alt jucător de la noi care este ca Tavi al meu?