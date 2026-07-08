Corvinul Hunedoara a anunţat astăzi transferul lui Mihajlo Ivancevic , fundaş sârb care a evoluat ultima oară în Danemarca, la formaţia Lyngby Boldklub.

”👋 Bun venit, Mihajlo Ivančević!

✍ Clubul nostru anunţă semnarea unei înţelegeri valabile pe un an, cu posibilitatea prelungirii pe încă un sezon, cu fundaşul central sârb Mihajlo Ivančević!

🇩🇰 🇳🇴 Jucătorul în vârstă de 27 de ani vine la Hunedoara după ce a evoluat, în ultimii ani, în fotbalul danez şi norvegian. Ultima dată la Lyngby Boldklub, pentru care a bifat 20 de apariţii, noul nostru jucător a evoluat în Danemarca şi pentru Odense (47 de jocuri şi un gol), dar şi în Norvegia, pentru BK Odds (16 meciuri şi 3 reuşite).

🇷🇸 Fost internaţional sârb de juniori, fundaşul central de 1.86 şi-a început cariera la FK Brodarac, trecând apoi pe la FK Proleter Novi Sad şi Spartak Subotica – pentru care a jucat de 60 de ori la nivelul primei ligi din ţara natală.

🍀 Bine ai venit, Mihajlo şi multă baftă în tricoul alb-albastru!

✊ Dobrodošao, Mihajlo, i srećno u plavo-belom dresu!”

Ce transferuri a mai făcut Corvinul

Mihajlo Ivancevic este al nouălea transfer anunţat de Corvinul pentru noul sezon, după fundaşul dreapta Flavius Iacob, mijlocaşul central Denis Hrezdac (ambii de la UTA Arad), portarul Adrian Frănculescu (CFR Cluj), atacantul peruan Renato Espinosa (Unirea Slobozia), fundaşul central iordanian prezent la Campionatul Mondial Mohammad Abualnadi (Selangor/Malaezia), mijlocaşul slovac Andrej Fabry (''U'' Cluj), atacantul argentinian Angel Gillard (Deportes Concepcion) şi atacantul ghanez Emmanuel Yeboah (Brondby IF, fost la CFR Cluj).