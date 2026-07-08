OFICIAL Decizie a forului continental: Dinamo va juca în cupele europene!

Decizie a forului continental: Dinamo va juca în cupele europene! Baschet
SPORT.RO
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A fost în sfârșit un sezon bun pentru echipa din Ștefan cel Mare.

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Dinamocs dinamo bucurestiCSM OradeaFIBA Europe CupNandor Kuti
Din articol

FIBA Europe a anunţat marţi lista echipelor acceptate în Europe Cup, iar între acestea se află şi Dinamo Bucureşti, care va intra în turul de calificare. 

Vicecampioana CSM Raiffeisen Oradea ar putea ajunge în grupe, dacă este eliminată din preliminariile Ligii Campionilor.

Dinamo își află adversara din FIBA Europe Cup pe 16 iulie

Tragerea la sorţi va avea loc în 16 iulie, la Munchen, iar Dinamo Bucureşti (foto - internaționalul român Nandor Kuti) se va afla în urna a doua valorică, după cum urmează:

Urna 1 - Transcom Pärnu, KB Peja, BC Prievidza;

Urna 2 – Neftchi IK, KK Samobor, Dinamo Bucureşti.

Se va juca tur-retur, iar câştigătoarele se vor califica în grupe.

În ultimul sezon din Liga Națională de Baschet Masculin, Dinamo a ajuns până în semifinalele play-off-ului și a încheiat pe locul 4.

Vicecampioana Oradea începe din turul preliminar al Ligii Campionilor

Vicecampioana CSM Raiffeisen Oradea a optat, conform regulamentului, să continue în grupele FIBA Europe Cup, dacă nu trece de turneul preliminar al Ligii Campionilor din luna septembrie. La fel au procedat alte 20 de echipe angrenate în turneele preliminare.

În grupele FIBA Europe Cup au fost acceptate direct 24 de echipe.

Va fi un nou sistem competiţional, cu 48 de echipe pe tabloul principal, împărţite în opt grupe, scrie news.ro. Primele două clasate se vor califica în Top 16, care se va derula cu patru grupe. Locurile 1-2 vor ajunge în play-off, care se va disputa în sistem eliminatoriu.

VIDEO EXCLUSIV Ștefan Grasu de la Dinamo, invitat la Poveștile Sport.ro.

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