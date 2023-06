Ce se întâmplă cu Arnold Garita, atacantul dorit de Gigi Becali la FCSB

Garita, care a marcat 14 goluri în cele 40 de meciuri din sezonul trecut, mai are un an de contract cu FC Argeș, însă înțelegerea sa ar fi trebuit să devină nulă în cazul unei retrogradări a echipei.

Ce se întâmplă cu Arnold Garita

Totuși, atacantul camerunez nu este încă sigur dacă va fi liber de contract în această vară. Daniel Stanciu, directorul executiv al lui FC Argeș, susține că respectiva clauză din contractul lui Garita este ambiguă, astfel că s-a apelat acum la o casă de avocatură, care va trebui să lămurească situația.

"La Garita avem o problemă cu contractual, din câte am înțeles. Am dat la o casă de avocatură. El, normal, mai are un an. Are o clauză destul de ambiguă.

Dacă retrograda, atunci teoretic ar fi trebuit să acceseze acea clauză. Practic, sună cam ciudat. Cine a făcut-o nu știu dacă era de specialitate", a spus Daniel Stanciu, la Digisport.

Garita a fost dorit și de FCSB, dar Gigi Becali a renunțat la el

Gigi Becali, finanțatorul de la FCSB, și-a manifestat în mai multe rânduri interesul pentru transferul lui Arnold Garita. Totuși, omul de afaceri din fruntea vicecampioanei a anunțat recent că a renunțat la această variantă, sătul să aștepte.

"M-a interesat Garita până zilele trecute, dar nu mai am ce face cu el. Până acum două zile mi-a păsat de el. Acum nu pot să stau să mă rog de Garita", a declarat Gigi Becali, săptămâna trecută.