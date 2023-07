Explicație după reacția controversată a lui Vlad Chiricheș: "La asta s-a referit!"

După meci, Vlad Chiricheș a declarat că s-a trezit într-o altă realitate și trebuie să se acomodeze la mentalitatea din România. Reacția fundașului a stârnit câteva declarații dure în studiourile TV, experții neînțelegând la ce se referă mai exact Chiricheș.

Explicație după reacția controversată a lui Vlad Chiricheș

Daniel Stanciu, oficialul lui FC Argeș, consideră că Vlad Chiricheș s-a referit la două aspecte: faptul că a fost înjurat de unii suporteri ai Oțelului, dar și că nivelul tactic din fotbalul românesc este foarte diferit față de cel din Italia sau Anglia, unde stoperul a evoluat în ultimii 10 ani.

"Și eu sunt de acord că Chiricheș are nevoie de toată susținerea. E un jucător cu mare experiență. E un pic ciudat că un jucător vine să se readapteze în fotbalul românesc. Asta nu ar trebui să dea de gândit lui Chiricheș sau jucătorilor, ci nouă, că nu facem lucrurile... declarația lui la asta s-a referit. Nu cred că se referea doar la faptul că l-au înjurat de pe stadion, ci și din punct de vedere tactic, pentru că e clar că și noi suntem departe.

Nivelul de vârstă din Liga 1 e ridicat. Avem foarte mulți jucători peste 30 de ani, fie români, fie străini, deci îți dai seama de ce i-ar fi greu lui Chiricheș. Îi e greu din punct de vedere tactic. Îi e greu ceea ce încercăm noi în România, avem o modalitate învechită de a pregăti echipa", a spus Daniel Stanciu, la Digisport.

Ce a spus Vlad Chiricheș după meciul cu Oțelul

Vlad Chiricheș a vorbit după meci și a precizat faptul că s-a trezit într-o altă realitate și că trebuie să se reobișnuiască cu fotbalul românesc. Fundașul nu a mai evoluat în primul eșalon al României de 10 ani.

„E un teren dificil aici să joci la Galați. Îmi aduc aminte din anii trecuți. Tot timpul au fost pe același stil, o echipă arțăgoasă, agresivă. Poate am fi putut să jucăm mai bine, să jucăm mai mult mingea. Personal, după două luni, cred că a fost ok, a fost bine. Emoții... Da, așa, normale, de început. Am fost concentrat, setat pe meciul ăsta. Puteam să-mi dau autogol? Cred că am ajuta la faza aia. A fost o respingere bună din partea mea.

Pot spune că m-am trezit într-o altă realitate, dar trebuie să mă obișnuiesc. Știu treaba asta, trebuie să mă acomodez cât mai repede, să revin la mentalitatea de aici, să aduc prin experiența mea ceva în plus. Acel ceva de care are nevoie echipa să câștige campionatul. Să ajut echipa cu ce am învățat eu în anii petrecuți în afară. Sper că vom reuși să facem treabă bună.

Sunt patru victorii, sper să continuăm tot așa. Să rămânem la goluri primite cu zero. Cum a fost și în seara asta. Nu dură (n.r. e realitatea). Trebuie să încerc să mă obișnuiesc. Am trăit niște momente... Și când am ieșit, anumite persoane... Niște înjurături, așa, foarte gratuite. Niște injurii, nu știu, fără sens. În rest, a fost ok. Echipa a câștigat. Am arătat un spirit bun.

E extraordinar. Sunt fericit că lumea mă apreciază. Le mulțumim fanilor că au făcut deplasarea asta, că ne-au susținut și că i-am răsplătit cu această victorie”, a spus Vlad Chiricheș după meci.