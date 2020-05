"A dat lovitura cu el!" Gigi Becali a facut o mutare care ii poate umple conturile! Ultimul transfer facut de FCSB baga frica in echipele din Liga 1

Un patron din Liga 1 il lauda pe Gigi Becali pentru ultimul transfer facut.

Zilele trecute in cantonamentul celor de la FCSB de la Berceni s-a prezentat fundasul central Cristian Tand (18 ani), jucator pe care Becali l-a transferat de la Scoala Sportiva Ardealul Cluj.

Presedintele celor de la Sepsi Sf. Gheorghe, Cornel Sfaiter, unul dintre oamenii care urmareste indeaproape jucatorii tineri de mare perspectiva, il lauda pe Gigi Becali pentru mutarea pe care a facut-o si spune ca si el a fost interesat sa il transfere pe Tand la gruparea covasneana, insa nu a reusit.

"Am vazut ca Tand a ajuns sa se antreneze cu prima echipa la FCSB. Sunt sigur ca Gigi Becali a dat lovitura cu el si o sa vedeti in timp daca am dreptate.

Cristian Tand este un jucator interesant, pe care il cunosc. L-am urmarit si mi-a fost propus si mie, dar nu am putut sa-l aduc la Sepsi. Daca aveam echipa a doua la Sf. Gheorghe, cu siguranta era la mine acum.

Ma bucur ca Gigi Becali a vazut calitati la Tand si l-a adus la Bucuresti. Dar nu doar Tand mi-a sarit in ochi. Gigi a luat 6 jucatori de la Cluj si pe langa Tand mai sunt doi tineri pe care-i cunosc bine si cred ca sunt de mare viitor. Este vorba despre mijlocasul Catalin Vaida si atacantul Andrei Istrate.

Sunt foarte multi tineri de valoare in fotbalul romanesc, dar trebuie sa-i cauti si sa-i urmaresti. Unii ajung la Gigi Becali, altii la Hagi, la Academie, la unii mai ajungem si noi, astia mai mici. Important este ca atunci cand ii transferi sa le dai incredere si meciuri in picioare. Au nevoie de asa ceva, dar in primul rand trebuie ca ei sa fie seriosi si sa munceasca.

Cat il priveste pe Tand, el are o sansa mare acum si trebuie sa le demonstreze celor de la FCSB si lui Gigi Becali de ce l-au adus la prima echipa. La ce conditii si ce buget are, eu as face si a treia echipa la FCSB. Poate se gandese Gigi Becali. FCSB in prima liga, FCSB II in divizia B si a treia formatie in liga a treia. Astfel vor putea toti tinerii pe care-i cumpara din tara sa joace, sa capete experienta si sa creasca repede", a declarat Cornel Sfaiter pentru Fanatik.