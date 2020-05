Gigi Becali poate da lovitura! Liverpool ii poate transfera pe Man si Coman la pachet! Anuntul facut de englezi: "Noul Haaland poate veni din Romania!"

Trei fotbalisti din Liga 1 dintre care 2 de la FCSB au fost propusi in Liga 1.

Liverpool.com, site dedicat fanilor echipei a facut o lista cu jucatorii de mare perspectiva, care vin din tari aflate in crestere din punct de vedere fotbalistic si ar putea ajunge pe Anfield. Potrivit sursei citate, printre aceste tari se numara si Romania, iar englezii sunt de parere ca Florinel Coman, Dennis Man si Valentin Mihaila sunt jucatori de perspectiva, care ar putea fi o solutie pentru Liverpool.

"Liverpool stie ca urmatorul Erling Haaland exista si poate fi gasit in patru tari aflate in dezvoltare.

Haideti sa incepem in Romania, de unde se trag Gheorghe Hagi si Adrian Mutu. Dennis Man este o tanara extrema care a atras atentia prin performantele avute in prima liga a Romaniei. Man are doar 21 de ani si a fost un titular obisnuit pentru FCSB - fosta Steaua Bucuresti, de cand a ajuns in capitala Romaniei, in 2017. Desi este inca tanar, Man a jucat cate 24, 33 respectiv 16 meciuri in ultimele trei sezoane. Jucand in flancul drept, a marcat cate zece, noua, respectiv sase goluri in acele trei sezoane. Ca un atacant direct, care marcheaza multe goluri, el ar putea reprezenta proiectul perfet de dezvoltare pentru Klopp.

Apoi mai este coechipierul sau Florinel Coman, international sub 21 de ani al Romaniei. Coman a implinit 22 de ani in aprilie si a strans trei selectii pentru Romania. De-a lungul ultimelor doua sezoane la FCSB, Coman, care joaca de regula in partea stanga, dar poate evolua si in dreapta si in centru a adunat 22 de goluri si 13 assist-uri. In acest an, in mai putin de 2000 de minute, a avut cifre de-a dreptul remarcabile: 11 goluri si 8 assist-uri.

In final, un alt marcator, cu toate ca este putin mai tanar decat cuplul de la FCSB, Valentin Mihaila, poate fi o investitie. Desi a implinit 20 de ani in februarie, el are deja doua sezoane intregi la nivel de prima echipa, adunand 29, respectiv 21 de aparitii in ultimele doua sezoane pentru Unvierstatea Craiova", scrie site-ul Liverpool.com.