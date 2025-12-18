Fostul dinamovist a părăsit-o pe CSO Băicoi și a semnat cu Voința Crevedia, formație din Liga 3 din România.

Lazăr a stat pe banca formației din Băicoi timp de doi ani și jumătate și a reușit să obțină un loc doi în Liga 3, dar echipa nu a jucat și barajul de promovare.



Vali Lazăr este noul antrenor de la Voința Crevedia



Fostul dinamovist a semnat cu Voința Crevedia, echipa de pe locul 10 din Liga 3, care se află la 11 puncte de primul loc ce duce la barajul de promovare.

„Voința Crevedia va avea un nou antrenor principal din 2026!Formația manageriată de Mădălin Ioniță a ajuns la un acord cu Valentin Lazăr, fostul antrenor al echipei din Băicoi.

Tehnicianul nu va veni singur la Crevedia, urmând să fie însoțit de mai mulți jucători care au lucrat cu el în trecut.

La Voința Crevedia se anunță schimbări importante, atât pe plan tehnic, cât și la nivelul lotului de jucători, semn că oficialii clubului pregătesc un nou proiect ambițios.

Cel mai probabil, înțelegerea oficială va fi parafată în următoarele zile”, au informat cei de la fotbaljudețean.info.

