FC Voluntari a anunțat despărțirea de FCSB

Clubul FC Voluntari a anunțat oficial despărțirea de Florin Cernat, cel care va ajunge la FCSB în funcția de director sportiv al campioanei României.

Mihai Stoica a dezvăluit recent că Cernat a început munca la FCSB încă de luni, însă anunțul oficial a apărut abia joi seară.

”Mulțumim, Florin Cernat!

FC Voluntari anunță încetarea colaborării cu directorul sportiv Florin Cernat.

În cei șapte ani petrecuți la FC Voluntari, Florin Cernat a fost unul dintre oamenii care au contribuit decisiv la evoluția clubului nostru. În această perioadă, FC Voluntari a obținut, printre altele: cea mai bună clasare din istoria clubului (locul 4 în prima ligă) la finalul sezonului 2021 - 2022; calificarea în finala Cupei României în 2022.

Clubul nostru dorește să îi ureze mult succes alături de noua echipă!”, se arată în comunicatul emis de FC Voluntari.

