FCSB va da piept cu Petrolul sâmbătă, 22 noiembrie, nu mai devreme de ora 20:30, LIVE TEXT pe Sport.ro. Cele două formații își vor da întâlnire pe stadionul „Arena Națională” din Capitală, în cadrul etapei #17 din Superliga României.

Tehnicianul Elias Charalambous, antrenorul FCSB-ului, a fost prezent la conferința de presă premergătoare partidei. S-a vehiculat mult în ultima perioadă o posibilă revenire a lui Florinel Coman la FCSB, winger ce avea să părăsească trupa lui Becali în vara anului trecut.

Revine Florinel Coman la FCSB? Elias Charalambous: „Am un feeling”

Întrebat direct despre o posibilă revenire, antrenorul cipriot a fost rezervat. Tehnicianul în vârstă de 45 de ani a spus că își dorește ca acesta să revină, dar va fi greu de realizat.

„Îmi doresc să îl am iar pe Florinel Coman. Dar nu cred că va veni la iarnă. E dificil. Nu cred. Ăsta e feeling-ul meu. Dacă va veni, va fi bine, dar nu cred că va veni”, a spus Charalambous la conferința de presă.

08.07.2024 este data la care Florinel Coman o părăsea pe FCSB pentru transferul în Qatar la Al-Gharafa. Șeicii plăteaua pe winger nu mai puțin de șase milioane de euro.

Atacantul născut la Brăila a fost un jucător esențial pentru campioana României, formație alături de care a câștigat trei trofee și pentru care a înscris de 63 de ori în 233 meciuri. Mai mult, Coman se poate lăuda și cu 62 pase decisive livrate.

La Al-Gharafa SC lucrurile nu au fost atât de roz, iar în mai bine de un an a strâns doar 27 de partide, cinci goluri și nouă pase decisive. Coman a fost și împrumutat o scurtă perioadă în Serie A, la Cagliari, unde a strâns nouă meciuri și un gol.

