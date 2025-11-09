La finalul partidei, Gigi Becali a dezvăluit motivul care l-a determinat să-l trimită pe Ștefan Târnovanu în tribune.



Patronul roș-albaștrilor a povestit la Digisport că înainte de startul partidei de la Sibiu, Târnovanu a acuzat probleme medicale.



"N-a jucat pentru că îl durea capul. Da, domnule! Mai întâi l-a durut burta și apoi l-a luat capul. El a zis că nu-i o problemă, că ar încerca, dar aici nu e pe încercate", a spus Gigi Becali.



Un 3-3 nebun la Sibiu



În absența lui Târnovanu, meciul de pe Stadionul Municipal a fost unul plin de evenimente. FCSB a deschis scorul rapid, prin Thiam (4'), dar sibienii au revenit și au întors scorul prin "dubla" lui Aurelian Chițu (26', 55').



David Miculescu (63') a restabilit egalitatea, însă campioana a rămas în 10 oameni după ce Daniel Bîrligea a fost eliminat (81') pentru proteste.



Gazdele au crezut că dau lovitura pe final, când Luca Stancu (87') a marcat pentru 3-2, dar Denis Politic (90+3') a salvat un punct pentru FCSB cu un gol în prelungiri.

