Așa cum a anunțat Sport.ro duminică, Rădoi a acceptat propunerea lui Gigi Becali și va conduce echipa până la finalul sezonului, după plecarea lui Elias Charalambous și a secundului Mihai Pintilii. Tehnicianul urmează să fie prezentat oficial marți, într-o conferință de presă.

Fostul mare atacant al Stelei, Gabi Balint, spune că mutarea nu are logică și crede că antrenorul a făcut o greșeală.

Fosta legendă a Stelei critică revenirea lui Mirel Rădoi la FCSB: „Nu-i văd rostul”

Balint a declarat că decizia l-a surprins și consideră că revenirea pentru doar câteva luni nu îl ajută pe Rădoi.

„Pentru mine, Rădoi este o mare decepție. Pentru felul în care a răspuns atât de repede și pentru faptul că a acceptat să fie antrenor două-trei luni. Nu-i văd rostul, mai ales că el știe foarte bine cum se lucrează acolo”, a spus Balint pentru Digi Sport.

Fostul internațional crede că această mutare ar putea afecta imaginea antrenorului, mai ales în contextul în care a mai plecat de două ori de la Universitatea Craiova.

„Nu e bine pentru un antrenor. Nu mă așteptam deloc să accepte. Are calități, mi-a plăcut cum explica jocul echipei după meciuri. Dar să accepți un contract pe două luni, mai ales că s-a dus și neplătit… Nu-i face bine pentru CV”, a mai spus Balint.

FCSB a încheiat sezonul regulat din SuperLiga României pe locul 7, cu 46 de puncte, și va evolua în play-out, o premieră pentru club de la introducerea acestui sistem competițional.

Chiar și așa, roș-albaștrii vor începe play-out-ul de pe primul loc, cu 23 de puncte, la doar un punct peste UTA Arad și la două de FC Botoșani și Oțelul Galați.

Obiectivul anunțat de Gigi Becali rămâne calificarea în cupele europene. Pentru a ajunge acolo, FCSB trebuie să termine play-out-ul pe unul dintre primele două locuri și apoi să câștige barajul pentru Europa.

Debutul lui Mirel Rădoi pe bancă va veni în meciul cu Metaloglobus București, primul al echipei în play-out.