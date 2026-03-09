S-a săturat de Becali și e gata să rupă contractul cu FCSB: „E ca și plecat”

Este vorba despre mijlocașul israelian Ofri Arad (27 de ani), care nu a primit prea multe șanse de la transferul său în România. Fotbalistul ar analiza deja o plecare în perioada de mercato din vară.

Presa din Israel anunță: „Nu i-au plăcut criticile lui Becali”

Potrivit jurnaliștilor de la Sport5, Arad ar fi deranjat de modul în care patronul Gigi Becali își critică public jucătorii.

„Israelianului nu i-au plăcut criticile lui Becali. Fostul jucător de la Hapoel Tel Aviv e ca și plecat”, au titrat israelienii.

Conform aceleiași surse, mijlocașul nu este obișnuit cu astfel de declarații venite din partea unui patron și consideră că experiența sa la FCSB riscă să se transforme într-un eșec profesional.