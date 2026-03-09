S-a săturat de Becali și e gata să rupă contractul cu FCSB: „E ca și plecat”

S-a săturat de Becali și e gata să rupă contractul cu FCSB: „E ca și plecat” Superliga
SPORT.RO
Data publicarii:
Data actualizarii:

După demisiile antrenorilor Elias Charalambous și Mihai Pintilii, un jucător ia în calcul să plece de la club.

TAGS:
ofri aradFCSBGigi Becali
Din articol

Este vorba despre mijlocașul israelian Ofri Arad (27 de ani), care nu a primit prea multe șanse de la transferul său în România. Fotbalistul ar analiza deja o plecare în perioada de mercato din vară.

Presa din Israel anunță: „Nu i-au plăcut criticile lui Becali”

Potrivit jurnaliștilor de la Sport5, Arad ar fi deranjat de modul în care patronul Gigi Becali își critică public jucătorii.

„Israelianului nu i-au plăcut criticile lui Becali. Fostul jucător de la Hapoel Tel Aviv e ca și plecat”, au titrat israelienii.

Conform aceleiași surse, mijlocașul nu este obișnuit cu astfel de declarații venite din partea unui patron și consideră că experiența sa la FCSB riscă să se transforme într-un eșec profesional.

Tensiunea a crescut după ultima înfrângere a echipei, când Arad a fost introdus pe teren pentru doar 27 de minute, iar Becali l-a criticat dur la finalul partidei.

„Ofri Arad ăsta l-am băgat, nu este fotbalist nici ăsta. Doamne ferește! Din temelii trebuie schimbat totul! Toată echipa”, a spus patronul FCSB.

Cotat la aproximativ 1,2 milioane de euro, Ofri Arad a bifat doar trei meciuri pentru FCSB de la transferul în România, fără să contribuie la vreun gol. Contractul său cu formația roș-albastră este valabil până în vara anului 2028.

Publicitate
Articol recomandat de stirileprotv.ro
Emisarul lui Putin îi face idioți pe liderii europeni: ”Vor implora Rusia să le vândă combustibili”. Cele două țări prietene
Emisarul lui Putin îi face idioți pe liderii europeni: ”Vor implora Rusia să le vândă combustibili”. Cele două țări prietene
ARTICOLE PE SUBIECT
O promisiune și un avertisment. Reacția Peluzei Nord după ce Mirel Rădoi s-a întors la FCSB
O promisiune și un avertisment. Reacția Peluzei Nord după ce Mirel Rădoi s-a întors la FCSB
Verdict surprinzător: „Cel mai bun străin care a jucat vreodată în România!“
Verdict surprinzător: „Cel mai bun străin care a jucat vreodată în România!“
E oficial! Dortmund se desparte de cel mai vechi fotbalist din lot
E oficial! Dortmund se desparte de cel mai vechi fotbalist din lot
ULTIMELE STIRI
Cosmin Contra a dat din casă! Ce făceau Chivu și Lobonț la echipa națională: „Puteai să afumi cârnați”
Cosmin Contra a dat din casă! Ce făceau Chivu și Lobonț la echipa națională: „Puteai să afumi cârnați”
Mirel Rădoi a găsit deja problema la FCSB: ”Aa, păi le dau la ăștia 3-4-5 goluri!”
Mirel Rădoi a găsit deja problema la FCSB: ”Aa, păi le dau la ăștia 3-4-5 goluri!”
Bogdan Lobonț a văzut situația de la FCSB și a spus-o direct: „Oameni buni!”
Bogdan Lobonț a văzut situația de la FCSB și a spus-o direct: „Oameni buni!”
Ce a spus Diego Simeone despre Tottenham înainte de meciul din Liga Campionilor
Ce a spus Diego Simeone despre Tottenham înainte de meciul din Liga Campionilor
Victor Pițurcă nu s-a abținut după ce a aflat despre venirea lui Mirel Rădoi la FCSB: „Ce e asta!?”
Victor Pițurcă nu s-a abținut după ce a aflat despre venirea lui Mirel Rădoi la FCSB: „Ce e asta!?”
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
Primele trei mutări pe care le face Mirel Rădoi la FCSB

Primele trei mutări pe care le face Mirel Rădoi la FCSB

Gigi Becali a anunțat noul antrenor de la FCSB: ”Omul nu vrea bani, vine să ajute”

Gigi Becali a anunțat noul antrenor de la FCSB: ”Omul nu vrea bani, vine să ajute”

Gigi Becali i-a dat un singur ordin lui Mirel Rădoi înainte de a prelua FCSB: ”Am dorința asta”

Gigi Becali i-a dat un singur ordin lui Mirel Rădoi înainte de a prelua FCSB: ”Am dorința asta”

Mirel Rădoi a ieșit de la negocieri. Gigi Becali: "Nu e o veste bună, are ofertă de 1,6 milioane de euro"

Mirel Rădoi a ieșit de la negocieri. Gigi Becali: "Nu e o veste bună, are ofertă de 1,6 milioane de euro"

"Greșit, nașule!" Mirel Rădoi i-a transmis lui Gigi Becali primele schimbări de la FCSB

"Greșit, nașule!" Mirel Rădoi i-a transmis lui Gigi Becali primele schimbări de la FCSB

"Transfer de urgență!" Marko Dugandzic semnează pe 4 luni și e pe cale să asiste la un moment istoric

"Transfer de urgență!" Marko Dugandzic semnează pe 4 luni și e pe cale să asiste la un moment istoric



Recomandarile redactiei
Mirel Rădoi a găsit deja problema la FCSB: ”Aa, păi le dau la ăștia 3-4-5 goluri!”
Mirel Rădoi a găsit deja problema la FCSB: ”Aa, păi le dau la ăștia 3-4-5 goluri!”
Bogdan Lobonț a văzut situația de la FCSB și a spus-o direct: „Oameni buni!”
Bogdan Lobonț a văzut situația de la FCSB și a spus-o direct: „Oameni buni!”
Elias Charalambous s-a decis! Ciprioții au dezvăluit ce urmează pentru antrenor după plecarea de la FCSB
Elias Charalambous s-a decis! Ciprioții au dezvăluit ce urmează pentru antrenor după plecarea de la FCSB
Victor Pițurcă nu s-a abținut după ce a aflat despre venirea lui Mirel Rădoi la FCSB: „Ce e asta!?”
Victor Pițurcă nu s-a abținut după ce a aflat despre venirea lui Mirel Rădoi la FCSB: „Ce e asta!?”
Ce a spus Diego Simeone despre Tottenham înainte de meciul din Liga Campionilor
Ce a spus Diego Simeone despre Tottenham înainte de meciul din Liga Campionilor
Alte subiecte de interes
Ofri Arad nu vine singur la București. Mesajul soției noului jucător de la FCSB
Ofri Arad nu vine singur la București. Mesajul soției noului jucător de la FCSB
Ofri Arad, prezentat la FCSB! Prima reacție a israelianului și numărul pe care îl va purta
Ofri Arad, prezentat la FCSB! Prima reacție a israelianului și numărul pe care îl va purta
Thomas Darazs, antrenorul lui LASK, debutează în cupele europene contra lui FCSB! Ca jucător a înfruntat două cluburi din România
Thomas Darazs, antrenorul lui LASK, debutează în cupele europene contra lui FCSB! Ca jucător a înfruntat două cluburi din România
LASK Linz - FCSB, în play-off-ul Europa League, de la ora 20:00, EXCLUSIV pe VOYO!
LASK Linz - FCSB, în play-off-ul Europa League, de la ora 20:00, EXCLUSIV pe VOYO!
Cum le-a dat discret peste nas Șucu mai "experimentaților" Becali, Varga, Rotaru și Mititelu, la prezentarea lui Șumudică
Cum le-a dat discret peste nas Șucu mai "experimentaților" Becali, Varga, Rotaru și Mititelu, la prezentarea lui Șumudică
Gigi Becali a reacționat imediat după ce Marius Șumudică a semnat cu Rapid
Gigi Becali a reacționat imediat după ce Marius Șumudică a semnat cu Rapid
CITESTE SI
Alice Ene, fata care la doar 14 ani a cucerit Europa. Povestea impresionantă a „Reginei Driftului”

stirileprotv Alice Ene, fata care la doar 14 ani a cucerit Europa. Povestea impresionantă a „Reginei Driftului”

„Miroase a slăbiciune”. Cum au reacționat fanii după ce Selena Gomez a sărutat piciorul soțului Benny Blanco

protv „Miroase a slăbiciune”. Cum au reacționat fanii după ce Selena Gomez a sărutat piciorul soțului Benny Blanco

Orașul european desemnat cea mai bună destinație de vizitat în aprilie. Este locul ideal pentru un city-break de primăvară

stirileprotv Orașul european desemnat cea mai bună destinație de vizitat în aprilie. Este locul ideal pentru un city-break de primăvară

Axios: SUA și Israelul vor să își trimită forțele speciale pentru a confisca stocul nuclear al Iranului. Ce vor face cu el

stirileprotv Axios: SUA și Israelul vor să își trimită forțele speciale pentru a confisca stocul nuclear al Iranului. Ce vor face cu el

VIDEO VOYO.RO
UFC
UFC 326: Holloway vs Oliveira 2


00:00
UFC
UFC Fight Night: Moreno vs Kavanagh


00:00
UFC
UFC Fight Night: Strickland vs Hernandez


00:00
UFC
UFC Fight Night: Bautista vs Oliveira


00:00
UFC
UFC 325: Volkanovski vs Lopes 2


00:00
UFC
UFC 324: Gaethje vs Pimblett


00:00
UFC
UFC Fight Night: Royval vs Kape


00:00
UFC
UFC 323: Dvalishvili vs Yan 2


00:00
UFC
UFC Fight Night: Tsarukyan vs Hooker


00:00
UFC
UFC 322: Della Maddalena vs. Makhachev


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!