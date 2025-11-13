NEWS ALERT Fosta campioană din Superliga a rezolvat transferul! Brazilianul va veni în iarnă

Alexandru Hațieganu
Una dintre fostele campioane din prima ligă a României se întărește în iarnă.

Este vorba despre Oțelul Galați, care speră se află pe locul șapte în Superliga, la doar două puncte de ultimul loc ce duce în play-off.

Gălățenii își doresc să prindă play-off-ul în acest sezon, astfel că se vor întări în această iarnă.

Brazilianul care vine la Oțelul! Mutare interesantă la echipa lui Balint 

Echipa antrenată de Laszlo Balint ar putea să îl piardă pe Andrezinho în această iarnă, iar gălățenii s-a asigurat că nu rămân descoperiți în atac în cazul în care acesta pleacă.

Oțelul s-a înțeles cu Pedro Igor, iar brazilianul de 23 de ani este gata să se alăture formației lui Balint în această iarnă, conform Fanatik.ro.

Aripa stânga ar mai fi avut contract cu Dinamo Minsk până în vara lui 2026, dar a decis să părăsească formația din Belarus.

Jucătorul brazilian are patru goluri și o pasă de decisivă în 23 de partide jucate pentru Dinamo Minsk în această stagiune. 

200.000 de euro este cota lui Pedro Igor, conform site-ului de specialitate Transfermarkt.com.

