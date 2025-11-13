Este vorba despre Oțelul Galați, care speră se află pe locul șapte în Superliga, la doar două puncte de ultimul loc ce duce în play-off.

Gălățenii își doresc să prindă play-off-ul în acest sezon, astfel că se vor întări în această iarnă.



Brazilianul care vine la Oțelul! Mutare interesantă la echipa lui Balint



Echipa antrenată de Laszlo Balint ar putea să îl piardă pe Andrezinho în această iarnă, iar gălățenii s-a asigurat că nu rămân descoperiți în atac în cazul în care acesta pleacă.

Oțelul s-a înțeles cu Pedro Igor, iar brazilianul de 23 de ani este gata să se alăture formației lui Balint în această iarnă, conform Fanatik.ro.