Ceea ce se anunța un supertransfer s-a oprit la negocieri.

Superliga a intrat în mercato de iarnă, iar echipele din partea superioară a clasamentului caută soluții pentru a-și întări loturile. 

Oțelul Galați, aflată pe locul 6, cu 33 de puncte, era aproape să bifeze un transfer important, însă mutarea a căzut în ultimul moment.

Din informațiile Sport.ro, formația pregătită de Laszlo Balint a negociat cu Pedro Igor, aripă stângă braziliană în vârstă de 23 de ani, legitimat la Dinamo Minsk. 

Jucătorul, cotat la 150.000 de euro pe Transfermarkt, își dorea plecarea din Belarus, deși mai avea contract până în vara lui 2026, iar discuțiile cu Oțelul erau avansate. 

Sud-americanul ar fi urmat să semneze din postura de jucător liber, cu un contract valabil până în iunie 2027.

Gălățenii nu s-au înțeles la bani

Mutarea era gândită ca o soluție de siguranță în contextul unei posibile despărțiri de Andrezinho, însă, potrivit informațiilor Sport.ro, negocierile au picat din cauza aspectului financiar. 

Pedro Igor ar fi avut pretenții salariale considerate mult prea mari pentru bugetul clubului gălățean, suma cerută fiind de câteva mii de euro pe lună, peste plafonul acceptat de Oțelul.

Născut la Fortaleza, Pedro Igor de Souza Carneiro Martins a evoluat în ligile inferioare din Brazilia, la Ceara, Flamengo-SP și Zinza, iar în primăvara anului trecut a ajuns în Europa, la Dinamo Minsk. 

Pentru campioana Belarusului a adunat 38 de meciuri, cu 8 goluri și două pase decisive.

CFR Cluj intervine &icirc;n cazul lui Ciprian Deac cu o decizie majoră: &bdquo;Ne dorim&rdquo;
CFR Cluj intervine în cazul lui Ciprian Deac cu o decizie majoră: „Ne dorim”
Denis Ciobotariu &icirc;n cărți pentru plecarea de la Rapid! Unde este dorit fundașul
Denis Ciobotariu în cărți pentru plecarea de la Rapid! Unde este dorit fundașul
După Adrian Șut, Ștefan T&acirc;rnovanu poate ajunge și el la arabi!
După Adrian Șut, Ștefan Târnovanu poate ajunge și el la arabi!
Campionul european Rareș Toader se antrenează ca un spartan! Programul incredibil al lui &bdquo;The Rock&rdquo; de Rom&acirc;nia
Campionul european Rareș Toader se antrenează ca un spartan! Programul incredibil al lui „The Rock” de România
Scandal monstru &icirc;n patinaj! Acuzații grave &icirc;ntre Gabriella Papadakis şi Guillaume Cizeron
Scandal monstru în patinaj! Acuzații grave între Gabriella Papadakis şi Guillaume Cizeron
