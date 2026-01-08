Superliga a intrat în mercato de iarnă, iar echipele din partea superioară a clasamentului caută soluții pentru a-și întări loturile.



Oțelul Galați, aflată pe locul 6, cu 33 de puncte, era aproape să bifeze un transfer important, însă mutarea a căzut în ultimul moment.



Din informațiile Sport.ro, formația pregătită de Laszlo Balint a negociat cu Pedro Igor, aripă stângă braziliană în vârstă de 23 de ani, legitimat la Dinamo Minsk.



Jucătorul, cotat la 150.000 de euro pe Transfermarkt, își dorea plecarea din Belarus, deși mai avea contract până în vara lui 2026, iar discuțiile cu Oțelul erau avansate.



Sud-americanul ar fi urmat să semneze din postura de jucător liber, cu un contract valabil până în iunie 2027.



Gălățenii nu s-au înțeles la bani



Mutarea era gândită ca o soluție de siguranță în contextul unei posibile despărțiri de Andrezinho, însă, potrivit informațiilor Sport.ro, negocierile au picat din cauza aspectului financiar.

