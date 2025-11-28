Atacantul de 200.000 de euro vine să lupte pentru play-off în Superliga! Mai lipsește doar semnătura

Formațiile din Superliga României se pregătesc să facă primele mișcări de trupe din iarnă. Printre ele se numără și Oțelul Galați, formație cu șanse mari să acceadă în play-off-ul întrecerii.
Conducerea și stafful tehnic din cadrul clubului gălățean au pus ochii pe un brazilian în vârstă de 23 de ani, cotat la 200.000 de euro, care acum este legitimat în Belarus: Pedro Igor.
Oțelul Galați, discuții pentru venirea lui Pedro Igor, atacant de bandă brazilian
Aripa stânga mai are contract cu Dinamo Minsk, formație din Belarus, până în vara lui 2026, dar a decis să o părăsească. Jucătorul brazilian are un gol în trei meciuri pentru Dinamo Minsk în această stagiune.
- La ora actuală, 200.000 de euro este cota lui Pedro Igor, conform site-ului de specialitate Transfermarkt.com.
Echipa antrenată de Laszlo Balint ar putea să îl piardă pe Andrezinho în această iarnă, iar gălățenii s-au asigurat că nu rămân descoperiți în atac în cazul în care acesta pleacă. Astfel, Oțelul este pe cale să anunțe venirea lui Pedro Igor, iar brazilianul de 23 de ani este gata să se alăture formației lui Balint în această iarnă.
Conform Viața Liberă, informația interesului și negocierilor cu Igor au fost confirmate de oficiali din cadrul clubului Oțelul Galați. Ar fi a doua experiență a brazilianului în Europa, care a făcut pasul din America de Sud în urmă cu mai bine de un an, după ce anterior a fost legitimat doar în țara natală.
Oțelul Galați vrea să se întărească pentru play-off-ul Superligii României
Etapa trecută de Superliga României, Farul Constanţa a încheiat la egalitate duminică, în deplasare, scor 2-2, cu Oţelul Galaţi, în etapa a 17-a din Superligă. Au marcat Conrado (31, p.) și Pedro (51) pentru Oțelul, respectiv Ișfan (18 p.) și Markovic (86) pentru Farul.
Laszlo Balint și-a exprimat dezamăgirea pentru că echipa sa, Oțelul Galați, a pierdut două puncte spre finalul confruntării.
”Simt dezamăgire și chiar frustrare, pentru că pierdem iar puncte pe final. În condițiile în care am primit niște goluri din niște faze care puteau fi gestionate mult mai eficient.
Una peste alta, nu cred c-am făcut un joc foarte rău, dar e clar că cel puțin pe partea defensivă puteam fi mult mai buni, să stăm mai compacți.
Un punct câștigat împotriva Farului, e o luptă destul de ascuțită pentru locul 6. Noi trebuie să ne adunăm repede. Eu sunt bucuros că sunt anumite lucruri care se regăsesc în meci. Avem jucători capabili să interpreteze foarte bine ce propunem la antrenament. Uneori bine, alteori mai puțin.
Vedeți că din punct de vedere ofensiv au ieșit unele faze frumoase, dar defensiv am permis prea multe acțiuni adversarilor. Știți că nu comentez arbitrajul, am încercat să văd câteva situații legate de linia defensivă, cel puțin la golul doi, unde a fost o situație la limită.
Nu-mi place să comentez arbitrajul, prefer să mă concentrez pe echipa mea”, a comunicat Balint.
Laszlo Balint și Oțelul, prestații solide
Înainte ca etapa a 18-a să înceapă, Oțelul se afla pe locul 7 în Superliga României, cu 24 de puncte, la două lungimi de poziția a 6-a, Farul. În runda din acaest weekend, formația din Galați va evolua pe terenul celor de la Dinamo