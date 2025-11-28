Atacantul de 200.000 de euro vine să lupte pentru play-off în Superliga! Mai lipsește doar semnătura

Formațiile din Superliga României se pregătesc să facă primele mișcări de trupe din iarnă. Printre ele se numără și Oțelul Galați, formație cu șanse mari să acceadă în play-off-ul întrecerii.

Conducerea și stafful tehnic din cadrul clubului gălățean au pus ochii pe un brazilian în vârstă de 23 de ani, cotat la 200.000 de euro, care acum este legitimat în Belarus: Pedro Igor.

Oțelul Galați, discuții pentru venirea lui Pedro Igor, atacant de bandă brazilian

Aripa stânga mai are contract cu Dinamo Minsk, formație din Belarus, până în vara lui 2026, dar a decis să o părăsească. Jucătorul brazilian are un gol în trei meciuri pentru Dinamo Minsk în această stagiune.

La ora actuală, 200.000 de euro este cota lui Pedro Igor, conform site-ului de specialitate Transfermarkt.com.

Echipa antrenată de Laszlo Balint ar putea să îl piardă pe Andrezinho în această iarnă, iar gălățenii s-au asigurat că nu rămân descoperiți în atac în cazul în care acesta pleacă. Astfel, Oțelul este pe cale să anunțe venirea lui Pedro Igor, iar brazilianul de 23 de ani este gata să se alăture formației lui Balint în această iarnă.

Conform Viața Liberă, informația interesului și negocierilor cu Igor au fost confirmate de oficiali din cadrul clubului Oțelul Galați. Ar fi a doua experiență a brazilianului în Europa, care a făcut pasul din America de Sud în urmă cu mai bine de un an, după ce anterior a fost legitimat doar în țara natală.

