Dinamo - FK Csikszereda din ultima etapă din Superligă a fost un galop de sănătate al ”câinilor”, scor 4-0, dar arbitrul Iuliana Demetrescu a greșit la primul gol marcat, din penalty, pe ”Arena Națională”, cel puțin conform explicațiilor oferite de Kyros Vassaras, președintele CCA (Comisia Centrală a Arbitrilor).

UEFA are însă în continuare încredere în arbitra noastră: partida dintre Anglia și Irlanda, care contează pentru grupa D de calificare la Campionatul European din 2027 la categoria de vârstă Under 21, va fi condusă de o brigadă de arbitri din România, iar la centru se va afla Iuliana Demetrescu.

”Careu” feminin românesc la meciul Anglia - Irlanda din preliminariile EURO U21



Ea va fi asistată de Mihaela Țepușă și Bianca Florea, iar Ana Maria Terteleac va îndeplini rolul de al patrulea oficial, informează astăzi Federația Română de Fotbal pe site-ul oficial.

Partida Anglia U21 - Irlanda U21 este programată vineri, 14 noiembrie, de la ora 21:45, pe stadionul St. Andrews Knighthead Park din Birmingham.

Vassaras despre Demetrescu



"CCA, după analiza săptămânală obişnuită a meciurilor, doreşte să clarifice intervenţia incorectă a VAR, care a condus la acordarea greşită a unui penalty. Nu există nicio eroare clară şi evidentă pentru ca VAR să intervină în acest caz. Deşi există un contact minim pe gheata atacantului, acesta nu este suficient pentru a provoca căderea atacantului şi nici nu este capabil să oprească adversarul din a ataca sau juca mingea.

Nu orice contact este sancţionabil în fotbal. Fundaşul a încercat în mod clar să evite orice contact posibil cu adversarul. Nu există niciun alt contact pe nicio altă parte a corpului adversarului, aşa cum a încercat jucătorul să arate. O astfel de reacţie din partea atacantului nu ajută imaginea fotbalului şi, în lipsa contactului, arbitrii sunt instruiţi să sancţioneze cu cartonaş galben pentru comportament nesportiv - simulare", a afirmat Vassaras.

