FC Botoşani a învins vineri seara, pe teren propriu, scor 3-2, formaţia bucureşteană FCSB, în primul meci al etapei a treia din play-out-ul Superligii.

Florin Tănase, dezamăgit după Botoșani - FCSB

După fluierul final, Florin Tănase nu s-a ferit deloc de cuvinte. Golgheterul roș-albaștrilor, ajuns la 12 goluri în sezonul curent al Superligii, a recunoscut că echipa sa a jucat slab, fără curaj, comițând foarte ușor erori.

„Am început jocul foarte bine, am condus, după ce s-a întâmplat ce s-a întâmplat de multe ori în acest sezon, am pierdut meciul. Păcat, chiar vorbeam înainte, ne doream cele trei puncte.

În seara asta, un joc slab din partea noastră, fără curaj. Asta este, trebuie să o luăm de la capăt și să revenim! Greșeli, greșeli foarte ușor făcute.

Poate și starea terenului a influențat puțin, trebuie să ne revenim. Sunt extrem de puțin patru puncte, dar sperăm să ne fie învățătură de minte și de la meciul următor să nu mai primim goluri așa ușor”, a declarat Florin Tănase, la flash-interviuri.

Echipele utilizate în Botoșani - FCSB

FC Botoșani: Kukic – Şuta (Dumiter 63'), Miron, Pape Diaw, Creţ - E. Papa (Pănoiu 63'), Charles Petro (Aldair Ferreira 46') – Adams Friday, Ongenda (M. Bordeianu 76'), Mitrov (Bodişteanu 64') – Mailat. Antrenor: Marius Croitoru

FCSB: M. Popa – Pantea (V. Creţu 78'), Andre Duarte (Al. Stoian 82'), Dawa, Joao Paulo – F. Tănase, Lixandru, Olaru (Baba Alhassan 78') – Miculescu (Octavian Popescu 60'), Mamdou Thiam, Cisotti. Antrenor: Mirel Rădoi

Cartonaşe galbene: Pape Diaw 5', E. Popa 44', Mitrov 45+3', Bodişteanu 90+5' / -

Cartonaş roşu: Mihai Lixandru (FCSB) min. 88

Arbitri: George Roman - George Neacşu, Radu Ghiciulescu

Arbitri VAR: Adrian Cojocaru - Claudiu Marcu

Au marcat: Ongenda 35', 68', Mailat 78' / Olaru 4', Tănase 42' (p)

În clasament, FCSB rămâne cel puțin provizoriu pe primul loc, cu 27 de puncte, urmată de FC Botoşani, cu acelaşi număr de puncte.