Turcii au susținut că, imediat după meci, Florin Tănase ar fi intrat în conflict cu un coechipier, iar tensiunile ar fi escaladat până în punctul în care jucătorul de la FCSB ar fi aruncat cu un scaun către celălalt tricolor.

FRF neagă un conflict în vestiarul echipei naționale

FRF a dezmințit informațiile apărute în presa turcă și a transmis că nu a existat niciun conflict între Florin Tănase și un alt jucător român.

De fapt, ”federalii” susțin că atmosfera a fost una apăsătoare prentru că tricolorii au fost extrem de afectați după ratarea calificării, iar în vestiarul naționalei a fost o tăcere ”mormântală” în timp ce Mircea Lucescu le ținea jucătorilor un discurs.

”În urma speculațiilor apărute recent în spațiul public, dorim să clarificăm situația privind atmosfera din vestiarul echipei naționale după meciul de la Istanbul. Dezmințim categoric informațiile răspândite în presa turcă și preluate de jurnaliștii români, conform cărora Florin Tănase ar fi fost implicat în vreun conflict cu unul dintre colegii săi! Știrea nu are niciun fundament, fiind doar o invenție totală!

Eșecul de la Istanbul a fost un moment greu pentru toată lumea, însă reacția grupului a fost una de solidaritate, nu de dezbinare. După fluierul final, în vestiar a dominat o liniște apăsătoare și o tristețe profundă. Jucătorii au fost afectați de rezultat, fiind conștienți de importanța meciului. Selecționerul Mircea Lucescu le-a vorbit câteva minute tricolorilor, așa cum se întâmplă după fiecare joc. Nu au existat reproșuri individuale sau altercații între jucătorii noștri”, se arată în comunicatul FRF.