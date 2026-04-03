Florin Tănase a făcut 2-1 pentru FCSB din penalty în minutul 42 al duelului cu FC Botoșani. Golgheterul campioanei en-titre a punctat cu o scăriță pe centrul porții.
Cinci minute de VAR în FC Botoșani - FCSB
Lovitura de pedeapsă a fost acordată pentru un fault comis asupra lui Juri Cisotti de către portarul Luka Kukic.
Decizia nu a fost însă deloc una ușoară pentru brigada de arbitri condusă la centru de către George Roman. A fost verificat un ofsaid anterior la Juri Cisotti timp de cinci minute!
Echipele de start din FC Botoșani - FCSB
- FC Botoșani (4-2-3-1): Kukic - Suta, Miron (cpt.), Diaw, Creț - Papa, Petro - Adams, Ongenda, Mitrov - Mailat
- Rezerve: Tomache - Țigănașu, Ilaș, Bordeianu, E. David, Pănoiu, Aldair, Bota, Limas, Bodișteanu, Dumiter
- Antrenor: Marius Croitoru
- FCSB (4-3-3): M. Popa - Pantea, Duarte, Dawa, J. Paulo - F. Tănase, Lixandru, Olaru (cpt.) - Miculescu, Thiam, Cisotti
- Rezerve: Târnovanu, Zima - V. Crețu, Graovac, M. Popescu, Chiricheș, Ngezana, Radunovic, Oct. Popescu, Alhassan, Al. Stoian, D. Popa
- Antrenor: Mirel Rădoi