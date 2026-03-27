Dezamăgit de rezultatul partidei și de ratarea Mondialului, Florin Tănase ar fi intrat într-un conflict cu un coechipier, care ar fi degenerat.

Reacția lui Florin Tănase în legătură cu presupusul scandal de la echipa națională

Concret, între cei doi ar fi avut loc o dispută aprinsă, care a culminat cu momentul în care jucătorul de la FCSB ar fi aruncat cu un scaun către colegul său de la națională.

Prin intermediul unui comunicat oficial, Federația Română de Fotbal a dezmințit informațiile apărute în Turcia și a transmis că, deși atmosfera din vestiar era una apăsătoare, un asemenea conflict nu a existat.

Și el îngrijorat de informațiile apărute în Turcia, Mihai Stoica, președintele Consiliului de Administrație de la FCSB, l-a întrebat pe Tănase ce s-a întâmplat după barajul cu Turcia.

”Îți dau cuvântul meu de onoare. I-am scris mai devreme. L-am întrebat: dai cu scaune în oameni? Așa violent ești? I-am scris în emisiune. Bazaconii. Cică a dat cu scaune… Mă așteptam la alții, poate. Tănase? Cum să facă el așa ceva?”, a relatat Mihai Stoica la Fanatik.

Reacția fotbalistului a fost scurtă, dar foarte clară. Tănase a negat direct un astfel de incident: ”Minciună, nebuni de oameni!”.

Anunțul Federației Române de Fotbal

”În urma speculațiilor apărute recent în spațiul public, dorim să clarificăm situația privind atmosfera din vestiarul echipei naționale după meciul de la Istanbul. Dezmințim categoric informațiile răspândite în presa turcă și preluate de jurnaliștii români, conform cărora Florin Tănase ar fi fost implicat în vreun conflict cu unul dintre colegii săi! Știrea nu are niciun fundament, fiind doar o invenție totală!

Eșecul de la Istanbul a fost un moment greu pentru toată lumea, însă reacția grupului a fost una de solidaritate, nu de dezbinare. După fluierul final, în vestiar a dominat o liniște apăsătoare și o tristețe profundă. Jucătorii au fost afectați de rezultat, fiind conștienți de importanța meciului. Selecționerul Mircea Lucescu le-a vorbit câteva minute tricolorilor, așa cum se întâmplă după fiecare joc. Nu au existat reproșuri individuale sau altercații între jucătorii noștri”, se arată în comunicatul FRF.