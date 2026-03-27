Cum ar fi început scandalul în care Florin Tănase ar fi vrut să lovească un tricolor cu un scaun! Cum ar fi fost calmat jucătorul de la FCSB

Rămași în afara cursei pentru un bilet la turneul final, tricolorii vor disputa peste câteva zile un amical contra Slovaciei.

Presa din Turcia anunță că la finalul meciului au avut loc scene reprobabile în tabăra României. Dezamăgiți de rezultatul jocului și de ratarea calificării la Campionatul Mondial, în rândul tricolorilor ar fi apărut frustrări care ar fi dus la tensiuni între jucători.

Totul ar fi culminat cu momentul în care Florin Tănase, jucătorul celor de la FCSB, ar fi luat un scaun și ar fi aruncat spre un coechipier. Obiectul nu și-ar fi atins ținta și ar fi aterizat pe jos, unde s-ar fi făcut bucăți.

Turcii dau detalii despre acel moment. Se pare că totul a început încă de pe teren, mai exact imediat după finalul jocului, când Florin Tănase i-ar fi reproșat ceva colegului său, al cărui nume este, cel puțin deocamdată, necunoscut.

Între cei doi ar fi pornit un schimb de replici, iar totul ar fi degenerat pe tunelul care duce către vestiare, unde Tănase ar fi ridicat un scaun pe care l-ar fi aruncat spre colegul său. Spiritele s-ar fi calmat după ce membrii din staff-ul lui Mircea Lucescu și ceilalți jucători ar fi intervenit și l-ar fi băgat în vestiar pe jucătorul de la FCSB.

SektorGazetesi susține că acest incident a fost ”unul dintre cele mai importante evenimente de după meci”.