Daniel Pancu exultă după victoria cu ”U” Cluj: ”Suntem cea mai bună echipă din 2026!” Ce a spus despre venirea lui Cadu

Ardelenii au primit vizita ”șepcilor roșii” în Gruia, pe ”Constantin Rădulescu”, în etapa cu numărul 6 din play-off-ul Superligii României. La capătul celor 90 de minute, formația dirijată de Daniel Pancu s-a impus cu 1-0 și a înregistrat toate cele trei puncte.

Daniel Pancu exultă după victoria cu "U" Cluj: "Suntem cea mai bună echipă din 2026!"

Daniel Pancu a vorbit după meci despre evoluția elevilor săi și a ținut să puncteze faptul că singurul lucru care nu l-a mulțumit a fost că jucătorii nu au reușit să ducă scorul la 2-0.

Mai mult, Pancu a fost întrebat și despre titlu și a evidențiat că acum CFR Cluj deține 15% șanse la câștigarea campionatului, având în vedere că s-a apropiat la două lungimi de ”U” și Universitatea Craiova.

”Erau trei puncte importante. În momentul de față suntem o opțiune serioasă pentru locul 4. E mai aproape. E unul dintre obiectivele noastre. Dar, cu acest echilibru și cu valorile apropiate, se pot întâmpla multe.

Am fost echipa mai fresh. Ei au plătit meciul de cupă, cu siguranță. Am fost primii la mine.

E ceva în aer aici. Faci 1-0, ai câteva ocazii, poate fi 2-0, dar nu se face. Apoi sunt ocaziile în minutele adiționale, dar nu se întâmplă! Că e ceva în aer.

Singurul lucru care mă nemulțumește astăzi e că nu am făcut 2-0.

(n.r. Vă gândiți la titlu?) Se pot întâmpla multe lucruri. Se termină luna aprilie și suntem cea mai bună echipă a României din acest an calendaristic, la puncte. E un amănunt important. Suntem echipa cea mai bună din 2026. Să nu uităm că am plecat de la -19 când am venit aici. Rapid și Botoșani aveau -19! Acum, să fim la -2 puncte de primul loc... E incredibil. Și că tot m-ați întrebat de titlu, da, se pot întâmpla multe lucruri. Înainte de meciul cu FC Argeș le-am spus jucătorilor că avem 1% șanse să fim campioni. Acum suntem la 15%.

Ricardo a venit chiar acum în birou la mine. Pleacă în Portugalia, se întoarce săptămâna viitoare. Deja lucrăm, dar lucrăm doar la calitate. Singurul lucru care mă interesează e să înceapă să-mi trimită jucători. Sunt trei-patru. Îmi doresc mult 20 de jucători de aceeași valoare plus cinci-șase jucători tineri sau foarte tineri și să începem campionatul viitor altfel”, a spus Pancu.

