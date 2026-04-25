Indignare după CFR Cluj - „U“: „Cum se poate așa ceva?!“

Rezultatul a apropiat formația din Gruia la doar două puncte de locul 1, când mai sunt patru meciuri. Pe viață și pe moarte! Până să aflăm însă deznodământul luptei pentru titlu, în mod cert, vor fi multe acuze și controverse. Chiar partida din această seară ne-a confirmat acest lucru.

Iulian Cristea, revoltat că Muhar n-a fost eliminat

Sport.ro a explicat aici cum finalul derby-ului a furnizat o fază incendiară. Și fix asupra acestui moment a insistat și Iulian Cristea, apărătorul „șepcilor roșii“, la interviul de după meci.

„Ne-am dat viața pe teren. Știam că ne așteaptă un meci greu. Mi se pare ciudată faza cu Muhar! Cum se poate așa ceva? A stat și s-a gândit că îi dă al doilea galben și nu i-a mai dat! Sperăm că această înfrângere să nu ne afecteze. Sperăm să fie ultimul eșec din acest sezon. Păcat de rezultatul din seara asta. Avem un lot bun, numeros, solid. Trebuie să dăm ce tot avem, în etapele rămase“, a spus fundașul de 31 de ani.