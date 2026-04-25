Update: Greșeala s-a dovedit a fi decisivă. CFR Cluj - „U” Cluj s-a terminat cu victoria gazdelor, scor 1-0.
Intrat în minutul 62 în locul lui Păun, Andrei Cordea a deschis scorul în minutul 70 al meciului CFR Cluj - „U” Cluj dintr-un penalty executat cu siguranță. Gertmonas a sărit în direcția opusă șutului său.
Szabolcs Kovacs, decizie crucială în CFR Cluj - „U” Cluj
Lovitura de pedeapsă a fost dictată de Szabolcs Kovacs fără ezitare, după ce Dino Mikanovic a comis un henț involuntar la șutul lui Mario Camora.
Mikanovic a dat însă dovadă de neglijență. Reluările au confirmat că fratele lui Istvan Kovacs a avut dreptate, motiv pentru care arbitrajul video nu a intervenit.
Echipele de start
- CFR Cluj (4-2-3-1): M. Popa - Braun, Sinyan, Huja, Camora - Muhar, T. Keita - Korenica, Păun, Biliboc - Alibek Aliev
- Rezerve: Vâlceanu, Kun, Abeid, M. Ilie, Djokovic, Perianu, Deac, Fică, Cordea, Sfaiț, Gligor, Zahovic
- Antrenor: Daniel Pancu
- „U” Cluj (4-3-3): Gertmonas - Mikanovic, I. Cristea, Coubiș, Chipciu - Mendy, Bic, Drammeh - Macalou, El Sawy, Gheorghiță.
- Rezerve: Lefter, Cosa, Stanojev, Capradossi, M. Silva, Codrea, Murgia, Pall, Nistor, Fabry, A. Trică
- Antrenor: Cristiano Bergodi